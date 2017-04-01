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«Прямая линия» с Путиным перенесена на более поздний срок

11:51 1.04.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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"Прямая линия" президента РФ Владимира Путина в этом году перенесена с апреля на более поздний срок, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Она, видимо, будет чуть позже в этом году. Обычно мы делаем ее в апреле, в этом году не будет в апреле, будет попозже, но раньше августа", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Информации о точной дате пока нет, добавил он.

Песков объяснил перенос "прямой линии" плотным графиком президента РФ. "Просто связано с графиком президента, и так, чтобы было, собственно, удобно ему", - сказал он.

Темы: Россия, Президент России, Владимир Путин
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