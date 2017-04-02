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Медведев заявил о важности сохранения братских отношений с Белоруссией

13:35 2.04.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
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Россия и Белоруссия должны стремиться сохранить братские отношения, считает глава российского правительства Дмитрий Медведев.

В поздравлении, приуроченному Дню единения народов России и Белоруссии, сказано, что «страны связывают особые, проверенные временем, братские и партнерские отношения. Сохранить и преумножить это достояние — наша общая обязанность», пишет РБК.

Поздравление премьера его белорусскому коллеге Андрею Кобякову опубликовано на сайте правительства России. В сообщении также сказано, что «в Союзном государстве России и Белоруссии достигнут высокий уровень интеграции».

«Реализуются масштабные экономические, инфраструктурные, промышленные и гуманитарные проекты. Ведется активный диалог по линии деловых кругов и общественных организаций», — считает Дмитрий Медведев.

Премьер-министр заявил, что странам важно формировать позитивную повестку сотрудничества, разработать конструктивные решения актуальных задач, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. По мнению Медведева, это поможет повысить благосостояние граждан Союзного государства. ​

День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к гражданам двух стран. Он заявил, что проект союза раскрыл потенциал для развития экономик Белоруссии и России.

Лукашенко также считает, что благодаря высокому уровню доверия Москва и Минск «тесно взаимодействуют в сфере внешней политики и безопасности».


 

Темы: Россия, Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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02.04.2017, 21:43
Гость: Да, слово "братки" в данном случае, точное.

.
02.04.2017, 21:41
Гость: XeX

Да мало ли, что заявил этот нечеснтый на руку российский чиновник.
02.04.2017, 21:40
Гость: А вы, щирые, думали русские добренькие рохли?

Русские - народ великий. Но страшный и злобный. (Добрым бывает, если как медведь, "мёда объелся и спит".)
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