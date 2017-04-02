Медведев заявил о важности сохранения братских отношений с Белоруссией

Россия и Белоруссия должны стремиться сохранить братские отношения, считает глава российского правительства Дмитрий Медведев.

В поздравлении, приуроченному Дню единения народов России и Белоруссии, сказано, что «страны связывают особые, проверенные временем, братские и партнерские отношения. Сохранить и преумножить это достояние — наша общая обязанность», пишет РБК.

Поздравление премьера его белорусскому коллеге Андрею Кобякову опубликовано на сайте правительства России. В сообщении также сказано, что «в Союзном государстве России и Белоруссии достигнут высокий уровень интеграции».

«Реализуются масштабные экономические, инфраструктурные, промышленные и гуманитарные проекты. Ведется активный диалог по линии деловых кругов и общественных организаций», — считает Дмитрий Медведев.

Премьер-министр заявил, что странам важно формировать позитивную повестку сотрудничества, разработать конструктивные решения актуальных задач, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. По мнению Медведева, это поможет повысить благосостояние граждан Союзного государства. ​

День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к гражданам двух стран. Он заявил, что проект союза раскрыл потенциал для развития экономик Белоруссии и России.

Лукашенко также считает, что благодаря высокому уровню доверия Москва и Минск «тесно взаимодействуют в сфере внешней политики и безопасности».



