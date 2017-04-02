]]> ]]>
Главная В России Новости

Сын Евтушенко и друг семьи рассказали о причине смерти поэта

09:52 2.04.2017
Фото с сайта svopi.ru
Материалы по теме:

Поэт Евгений Евтушенко скончался от рака, сообщил  РИА Новости друг его семьи Михаил Моргулис.

"У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца", — сказал Моргулис.

Как рассказал агентству Ассошиэйтед Пресс сын поэта Евгений, впервые такой диагноз Евтушенко поставили около шести лет назад. Тогда ему сделали операцию и удалили часть почки, однако недавно болезнь вернулась. Врачи диагностировали последнюю, четвертую стадию рака, рассказал сын литератора.

"В пятницу состояние его здоровья стало резко ухудшаться", — рассказал Евгений-младший.

Тем не менее, Евтушенко умер безболезненно, сказал он.

"Он ушел достаточно спокойно, безболезненно. Я держал его руку около часа до его кончины. Он знал, что любим", — рассказал сын литератора и добавил, что вокруг в последние часы были члены семьи и друзья.

Евтушенко скончался в США в субботу на 85-м году жизни.

Темы: Искусство и культура, Литература в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.04.2017, 15:13
Гость: орк

Я опечален известием о гибели земляка, оказавшего своей деятельностью влияние на меня. (Выйдя на пенсиб я тоже стал "баловаться" стихами.) (я родился на станции Зима в 1938 году. Думаю, что стол для рожениц был тот же, что у Евтушенко).
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.