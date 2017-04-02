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Из воронежского ТЦ эвакуировали свыше пяти тысяч человек

20:32 2.04.2017
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Из торгового центра «Галерея Чижова» в Воронеже были эвакуированы пять с половиной тысяч человек по причине пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило около 18:30 мск. Он был ликвидирован в течение часа. Спасатели установили, что повреждена кабельная шахта с первого по пятый этажи.

Представитель ведомства рассказал агентству, что в результате инцидента пострадал один человек. Торговый центр закрыт до выяснения обстоятельств происшествия.

В ТЦ «Галерея Чижова» входят 25-этажный деловой центр и восьмиуровневый развлекательный центр, который является крупнейшим в столице Черноземья.
 

Темы: Россия, Воронеж, Пожары и возгорания в России, Происшествия, МЧС РФ
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