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В Москве задержали более 30 участников несогласованной акции

18:37 2.04.2017
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В Москве во время несогласованного публичного мероприятия за нарушение общественного порядка задержан 31 человек. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Нарушителей доставили в территориальные отделения полиции для составления административных протоколов.

В Санкт-Петербурге также проводилось несогласованное с городскими властями мероприятие, в ходе которого правоохранители задержали одного человека.

В ведомстве отметили, что в ряде городов прошли санкционированные акции, инициаторами которых выступили различные общественные объединения. В большинстве своем мероприятия были немногочисленными – от нескольких десятков, до нескольких сотен участников.

«Сотрудники органов внутренних дел совместно с военнослужащими Росгвардии обеспечили общественную безопасность в полном объеме, - добавили в пресс-центре.

Неделю назад в ходе несанкционированных массовых акций протеста были задержаны около 800 человек в Москве и свыше 130 – в Санкт-Петербурге.
 

Темы: Россия, Москва, Санкт-Петербург, Общественно-политическая жизнь в России, МВД России
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Комментарии читателей
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02.04.2017, 22:00
Гость: а что

есть доказанные в суде преступления?
02.04.2017, 21:59
Гость: однозначно

И правильно сделали!Не надо хохлячьего варианта!
02.04.2017, 21:55
Гость: беларус

Нужно зеркально принять те же демократические законы о протестующих и о действиях полиции как в США, во Франции....
Все комментарии (9)
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