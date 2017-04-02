В Москве задержали более 30 участников несогласованной акции

В Москве во время несогласованного публичного мероприятия за нарушение общественного порядка задержан 31 человек. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Нарушителей доставили в территориальные отделения полиции для составления административных протоколов.

В Санкт-Петербурге также проводилось несогласованное с городскими властями мероприятие, в ходе которого правоохранители задержали одного человека.

В ведомстве отметили, что в ряде городов прошли санкционированные акции, инициаторами которых выступили различные общественные объединения. В большинстве своем мероприятия были немногочисленными – от нескольких десятков, до нескольких сотен участников.

«Сотрудники органов внутренних дел совместно с военнослужащими Росгвардии обеспечили общественную безопасность в полном объеме, - добавили в пресс-центре.

Неделю назад в ходе несанкционированных массовых акций протеста были задержаны около 800 человек в Москве и свыше 130 – в Санкт-Петербурге.

