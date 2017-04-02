Усмирять Дагестан бросили Росгвардию и ОМОН

Противостояние дальнобойщиков и силовиков может достичь критической точки

Третий день в Дагестане бойцы Росгвардии и ОМОНа блокируют сотни дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон» в селении Манас. Водители намеревались отправиться на автопробег до Махачкалы.

Так кто сжег грузовики?

Всероссийская акция протеста против введения системы «Платон» стартовала в России в понедельник, 27 марта. Ее организаторами стали Объединение перевозчиков России и Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов (МПВП). По их данным, наиболее активный протест — в Дагестане, где в бойкоте принимает участие более 90% большегрузных автомобилей.

Явное преувеличение, учитывая, что, по официальным данным Рострасннадзора, в республике зарегистрировано 110 тысяч грузовиков (из них 31 тысяча — грузоподъемностью более 12 тонн, именно на них и распространяется действие «Платона»). И все равно немало, по разным данным, до двух тысяч фур собрались в Манасе.

Во время предыдущей акции, которая прошла в ноябре 2015 года, Дагестан также был одним из самых «протестных» регионов. Напомним, что регион этот — граничащий с Азербайджаном, и огромное количество людей зарабатывает на транзите грузов.

Один из участников протестов, водитель Рустам Маламагомедов, заявил, будто удалось полностью перекрыть движение грузовиков со стороны Азербайджана и обратно. Водители, начиная с понедельника, прекратили обслуживать перевозки: их машины стоят либо возле автотрасс, либо в гаражах.

С теми водителями, которые, невзирая на бойкот, все же продолжают выходить на дороги, их коллеги поступают жестко. Дальнобойщики распространяют в соцсетях фотографии, на которых — несколько грузовиков Man, Daf и Mercedes с азербайджанскими госномерами… и разбитыми лобовыми стеклами, а еще один стоит посреди дороги сожженным (номер разобрать невозможно). Весьма красноречивое напоминание для тех, кто решил игнорировать бойкот.

После появления видео азербайджанские издания сообщили, что нападению подверглись грузовики, которые в сопровождении автомобилей ГИБДД следовали по территории Дагестана именно из Азербайджана (в сторону центральных регионов России). Причем якобы от рук дагестанских водителей пострадало более 30 автомобилей. Сколько же грузовиков было реально сожжено, так и осталось загадкой. Почему-то на сей счет хранит молчание и дагестанское МВД.

При этом сами дальнобойщики заявляют о том, что их машины пострадали. Разбито четыре фуры, и это несмотря на такую усиленную охрану.

Дальнобойная народная республика

Собравшись из разных уголков Дагестана (в том числе Манаса, Кизилюрта, Кизляра, Хасавюрта), во вторник дальнобойщики совершили пробег по кольцевой автостраде вокруг Махачкалы. Затем большинство из них отправились обратно в поселок Манас, где на кольцевой развязке автотрассы Р-217 «Кавказ» протестующие и организовали стоянку своих автомобилей.

На встречу с протестующими приехал заместитель министра транспорта, энергетики и связи Дагестана Якуб Худжаев, который выступил перед водителями и предложил им собрать инициативную группу из 10−15 человек, чтобы вместе с чиновниками правительства Дагестана сформулировать конкретные требования для Москвы. Дальнобойщики потребовали от замминистра, чтобы на заседаниях рабочей группы в правительстве обязательно была съемочная группа «Первого канала».

Протестующие, несмотря на увещевания чиновника, отказались разъезжаться из Манаса. Более того, количество участников акции (суда по ежедневно размещаемым в соцсетях видеозаписям) только росло: к ним присоединялись водители из Буйнакского, Левашинского, Хасавюртовского районов республики.

Наконец, в пятницу, 31 марта, они собрались выдвинуться автоколонной из Манаса в Махачкалу по автотрассе «Кавказ». Чтобы предотвратить эту акцию, в пятницу утром на встречу с водителями из столицы Дагестана прибыли вице-премьер республиканского правительства Шамиль Исаев, врио министра транспорта, энергетики и связи Арслан Арсланов и руководитель управления Ространснадзора по СКФО Муртазали Муртазалиев. Первые лица республики на эту ситуацию вообще никак за все время не отреагировали.

Дальнобойщики выдвинули конкретные требования: снизить количество весовых пунктов на трассах, сократить транспортный налог и акцизы на топливо, увеличить сроки действия карточек доступа к международным перевозкам.

Едва чиновники покинули расположение протестующих, как участников акции взяли в плотное кольцо прибывшие в Манас вооруженные сотрудники Росгвардии и ОМОНа. К месту акции была стянута бронетехника, а над поселком барражировал военный вертолет.

Страху нагнали в соцсетях

«Никаких угроз в наш адрес не поступает. Омоновцы выстроились вдоль дороги с двух сторон на расстоянии приблизительно двух метров от машин, не позволяя выехать на трассу и не пуская к нам машины, которые спускаются с гор, чтобы присоединиться к стачке. Вчера подогнали много военной техники», — говорит один из участников акции Руслан Магомедов.

По словам заместителя руководителя Объединения перевозчиков России (ОПР) Сергея Владимирова, под Манасом силовиками блокировано более полутора тысяч автомобилей и свыше двух тысяч водителей. От лица объединения Владимиров обратился ко всем политическим силам и правозащитным организациям России с требованием не допустить массового кровопролития в Манасе.

Маловероятно, конечно, что до этого дойдет: Владимиров явно сгущает краски, повышая градус протеста. Появились в соцсетях и прочие «страшилки»: якобы, протестующим в Манасе полностью заблокировали мобильную связь (правда, тогда непонятно, каким образом регулярно появляются видео с акции, снятые на камеры телефонов), а из соседнего Ставрополья идет переброска тяжелой бронетехники.

Впрочем, исключать и худший сценарий сегодня тоже нельзя. «Водилы — молодцы! Так держать! Системный кризис в России будет выводить на улицы все новых людей. Росгвардия осмелится стрелять в безоружных?! Ну-ну, попробуйте, это вам не протесты интеллигенции с белыми шарами и ленточками», — считает бывший депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Геннадий Гудков.

Символично, что одновременно с протестами дальнобойщиков в Манасе в столице республики протестовали рыночные торговцы. Людей вывел на улицы произошедший 31 марта пожар на крупнейшем рынке «Дагэлектромаш», в результате которого десятки человек остались без работы и средств к существованию. Требуя от властей Махачкалы гарантий поддержки, несколько сотен человек перекрыли центральный проспект Гамидова. Разошлись они, лишь когда переговоры с протестующими на месте провел мэр Муса Мусаев.

Еще более символично, что сразу после беседы с рыночными торговцами Мусаев отправился на рабочую встречу с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, который приехал в Дагестан. Детали визита не сообщаются, из куцего сообщения пресс-службы можно лишь понять, что он оценил «оперативную обстановку в регионе». А она, что и говорить, аховая!

Сейчас дальнобойщикам обещают встречи с депутатами Госдумы, чтобы они могли договориться с ними о своих проблемах.