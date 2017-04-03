Депутаты предложили лишать свободы за кражу электроэнергии

Депутаты Госдумы направили в правительство и Верховный суд законопроект, предусматривающий введение наказание в виде лишения свободы до шести лет за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства. Об этом сообщил один из авторов инициативы, депутат от «Единой России» Михаил Старшинов, передает «Интерфакс».

Депутаты предлагают внести поправку в пункт 3 статьи 158 Уголовного кодекса России, который регламентирует наказание за кражу из нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. «Мы считаем, что к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства. Это позволит устранить имеющийся правовой пробел», — пояснил Старшинов.

В случае принятия поправки, кража электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства будет наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

При этом, подчеркнул Старшинов, в законопроекте оговаривается, что те, кто добровольно сообщит о преступлении и в полном объеме возместит причиненный ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Необходимость внесения поправок в законодательство парламентарий объяснил участившимися случаями кражи электроэнергии, что не только приводит к значительным убыткам компаний, работающих в сфере поставки электроэнергии, но также затрагивает вопросы обеспечения безопасности на объектах электросетевого хозяйства и следовательно, сказывается на безопасности граждан.