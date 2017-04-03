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Взрыв в метро Санкт-Петербурга

15:09 3.04.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 9 человек, по сведениям городской администрации — 10. Пострадали не менее 20 человек, двое из них позднее скончались.

По данным «Интерфакса», мощность взрывов «была относительно небольшой»: по 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

В Сети также появилась видеозапись вагона поезда петербургского метро, в котором произошел взрыв. На записи виден сильно поврежденный вагон, стоящий у перрона станции «Технологический институт».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии произошедшего. «Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», — сказал глава государства.

«Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ», — заявил президент, которого цитирует ТАСС.

По словам Путина, городские власти, если потребуется и федеральные, примут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим. Он также выразил им соболезнования.

Президент находится в Петербурге с рабочей поездкой. В Стрельне расположен Константиновский дворец, в котором началась встреча Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что взрыв в петербургском метрополитене был террористическим актом, сообщает Rambler News Service.

Темы: Санкт-Петербург, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Происшествия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.04.2017, 21:46
ВВВ

С терроризмом не бороться надо, его надо не разводить...
03.04.2017, 21:41
ВВВ

Ну, если эти полицаи есть "основные силы полиции и росгрардии", то тогда нам всем точно, полный кирдык...
03.04.2017, 21:38
ВВВ

И почему ныне, если патриот, то обязательно недоу...
Ну, и как ты смертной казнью смертника напугаешь?
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