Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 9 человек, по сведениям городской администрации — 10. Пострадали не менее 20 человек, двое из них позднее скончались.

По данным «Интерфакса», мощность взрывов «была относительно небольшой»: по 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

В Сети также появилась видеозапись вагона поезда петербургского метро, в котором произошел взрыв. На записи виден сильно поврежденный вагон, стоящий у перрона станции «Технологический институт».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии произошедшего. «Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», — сказал глава государства.

«Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ», — заявил президент, которого цитирует ТАСС.

По словам Путина, городские власти, если потребуется и федеральные, примут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим. Он также выразил им соболезнования.

Президент находится в Петербурге с рабочей поездкой. В Стрельне расположен Константиновский дворец, в котором началась встреча Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что взрыв в петербургском метрополитене был террористическим актом, сообщает Rambler News Service.