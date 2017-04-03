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Генпрокуратура назвала взрыв в Петербурге терактом

17:26 3.04.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Взрыв в Санкт-Петербурге квалифицировали как теракт. Об этом RT заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Источники «Коммерсанта» рассказали, что уголовное дело расследуется по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатки.

Обновление. В беседе с «Интерфаксом» Куренной не подтвердил свои слова о расследовании случившегося как теракта. «Делать сейчас какие-либо выводы рано», — сказал представитель Генпрокуратуры.

«В ближайшее время мы с нашими коллегами из правоохранительных органов будем работать над тем, чтобы минимизировать последствия этого теракта и выяснить все обстоятельства, которые способствовали тому, чтобы он был совершен», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что следствие будет рассматривать все возможные версии случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва, не указав, по какой статье ведется работа.

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, по предварительным данным, погибли 10 человек, еще несколько десятков пострадали.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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03.04.2017, 20:55
Гость: Скептику

Теперь буду знать хоть одного тролля.
03.04.2017, 19:50
Гость: мик

это потому, что в Сирии все правильно делаем.
03.04.2017, 19:24
Гость: Орлы !

Спасибо соколы! Без вас все думали бы что народ в красной икре перемазался.
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