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В МИД РФ вступились за российских авиадиспетчеров

22:03 3.04.2017
Фото с сайта star-magazine.ru
Фото с сайта star-magazine.ru
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Польской стороне хорошо известно, что российские диспетчеры не причастны к катастрофе самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, но она продолжает использовать трагедию для сведения политических счетов. Так в МИД России отреагировали на новые обвинения Варшавы.

«Речь идет лишь об ужесточении известной линии польских властей, которые изначально пытались хотя бы частично возложить ответственность за трагедию на российских специалистов, а теперь стремятся безосновательно приписать им некий злой умысел», - цитирует официального представителя ведомства Марию Захарову РИА Новости.

Она подчеркнула, что истинные причины авиакатастрофы установлены и отражены в докладе МАК. Специалисты пришли к выводу, что российские диспетчеры не причастны к трагедии.

По словам Захаровой, новое псевдорасследование, затеянное Варшавой, бесперспективно, противоречит здравому смыслу и наносит ущерб российско-польским отношениям. При этом представитель МИД добавила, что эти отношения в настоящее время находятся не в лучшем состоянии.

Ранее стало известно, что польская прокуратура обвинила российских диспетчеров в умышленном провоцировании крушения президентского борта. Кроме того, представитель ведомства Марек Пощенек заявил, что наряду с диспетчерами к катастрофе причастно еще некое «третье лицо», которое якобы находилось в башне управления полетами в момент инцидента.
 

Темы: Россия, Польша, Министерство иностранных дел РФ, Авиакатастрофа под Смоленском
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Комментарии читателей
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04.04.2017, 09:45
вот...

Если куевские "историки"предъявляют хану Батыю за "окупацию"территории огромные суммы репарации,то шляхта эту трагедию будет вспоминать,"до скончанья века".Ну,а ДАМ в бытность президентства наделал много ненужного,поэтому он и глава правительства сегодня,каждому свое!
04.04.2017, 09:34
stalker

"По словам Захаровой, новое псевдорасследование, затеянное Варшавой, бесперспективно, противоречит здравому смыслу и наносит ущерб российско-польским отношениям".Я вообще сомневаюсь что нынешние польские власти заинтересованы в каких бы то ни было отношениях с Россией. А что до нового расследования, то пусть вначале разберутся кого и в чем они обвиняют. То разговоры о заговоре в самой Польше ведут, занимаются поиском взрывчатых веществ на останках самолета, политические обвинения в адрес Д. Куска выдвигают в связи с этой версией. То теперь обвиения в наш адрес звучат. При этом одна версия крушения самолета явно противоречит другой. Если это был теракт, то при чем здесь диспетчеры аэропорта ? Так что буйной фантазии польским политикам не занимать. Пора уже отмахнуться от них как от назойливой мухи.
04.04.2017, 08:49
пшек

Ну не собрал Господь Бог всех вместе,
надо было бройлер 707 арендовать, ну или повторить попытку
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