В МИД РФ вступились за российских авиадиспетчеров

Польской стороне хорошо известно, что российские диспетчеры не причастны к катастрофе самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, но она продолжает использовать трагедию для сведения политических счетов. Так в МИД России отреагировали на новые обвинения Варшавы.

«Речь идет лишь об ужесточении известной линии польских властей, которые изначально пытались хотя бы частично возложить ответственность за трагедию на российских специалистов, а теперь стремятся безосновательно приписать им некий злой умысел», - цитирует официального представителя ведомства Марию Захарову РИА Новости.

Она подчеркнула, что истинные причины авиакатастрофы установлены и отражены в докладе МАК. Специалисты пришли к выводу, что российские диспетчеры не причастны к трагедии.

По словам Захаровой, новое псевдорасследование, затеянное Варшавой, бесперспективно, противоречит здравому смыслу и наносит ущерб российско-польским отношениям. При этом представитель МИД добавила, что эти отношения в настоящее время находятся не в лучшем состоянии.

Ранее стало известно, что польская прокуратура обвинила российских диспетчеров в умышленном провоцировании крушения президентского борта. Кроме того, представитель ведомства Марек Пощенек заявил, что наряду с диспетчерами к катастрофе причастно еще некое «третье лицо», которое якобы находилось в башне управления полетами в момент инцидента.

