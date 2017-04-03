Максим Резник: Полтавченко работает для кого угодно, но не для своего города и горожан

О вероятной отставке Полтавченко, низком качестве работы Смольного и о том, как в кулуарах парламента относятся к губернатору Петербурга, рассказал депутат Законодательного собрания и общественный деятель Максим Резник

Политическая обстановка в Петербурге с момента проведения Марша в защиту города и антикоррупционного митинга стала еще более напряженной. Губернатор Георгий Полтавченко до сих пор не высказался по наболевшим городским вопросам: слияние библиотек, передача Исаакиевского собора, застройка Пулковской обсерватории, преследование помощников депутатов ЗакСа и другие.

Проанализировать ситуацию мы решили с тяжеловесом политической оппозиции, депутатом Законодательного собрания Максимом Резником, который был одним из организаторов Марша в защиту Петербурга.

- Есть ряд вопросов: слияние РНБ и РГБ, застройка Пулковской обсерватории, давление на Европейский университет и другие, в которых губернатор Петербурга, если и проявил себя, то самым скромным образом. Можно ли сказать, что Георгий Полтавченко отстаивает интересы петербуржцев?

- Для него мнение петербуржцев, наверное, имеет значение, но далеко не решающее. Отношение губернатора к петербуржцам хорошо характеризует его фраза «вопрос решен», которая была произнесена применительно к передаче Исаакиевского собора. Эти слова вызвали негодование среди думающей части петербуржцев и породили едва ли не большее возмущение, чем сам факт передачи.

Подобная риторика в адрес жителей собственного города отчетливо показывает, что в основе психологии действующего градоначальника лежит психология «временщиков», то есть людей, которые делают, что называется, «не для себя». Для кого угодно, но только не для своих горожан и своего города.

Человек, который вчера не жил и завтра жить не будет в Петербурге. Взгляните на приоритеты градоначальника! Что строить: станцию «Новокрестовская» к трем матчам чемпиона мира по футболу в 2018 году или метро для 350 тыс. жителей Красносельского района? Георгий Сергеевич игнорирует интересы трети миллиона жителей своего города и выбирает дорогостоящий и, в общем-то, не нужный городу проект.

- Почему так происходит?

- Есть ощущение, что Георгий Сергеевич в принципе прохладно относится к Петербургу и к этой работе. Когда-то он назвал «жлобами» петербуржцев, которые возмущались кортежем Медведева. А то, что кортежи создают проблемы для десятков тысяч горожан, его никак не волнует.

Не могу себе представить, чтобы Матвиенко спокойно смотрела бы на слияние библиотек или на исчезновение цирка, Пулковской обсерватории. Правительство Полтавченко – это «правительство Молчалиных». В нем есть и деятельные чиновники, но их можно пересчитать по пальцам одной руки, и называть их я не буду, чтобы не навредить. Сейчас власть руководствуется принципом: «Если тебя хвалит оппозиция, значит ты какой-то ненадежный».

Складывается впечатление, что Полтавченко думает: «Хорошо бы петербуржцев не было вообще».

Нет содержательной дискуссии, нет обсуждений, а все решения принимаются «под ковром». Достаточно вспомнить историю 2015 года с письмом Варсонофия (митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский – прим. ред.), в котором он просил передать собор. Тогда мне просто, скажем так, «слили» информацию люди из сферы культуры, и дальше вопрос уже вышел в публичную плоскость. Кто знает, может быть, уже тогда губернатор втайне принял бы решения о передаче, если бы история не была обнародована.

- Раз мы затронули тему Исаакиевского, Лев Лурье выразил мнение, что губернатор принял решение о передаче собора церкви под давлением. Как считаете вы?

- Очевидно, что это не губернатор инициировал передачу собора. Все помнят, что в декабре 2016 года приезжал патриарх и, вероятно, согласовал этот вопрос с руководством Петербурга. Я думаю, что передача Исаакиевского собора не имеет никакого отношения ни к вере, ни к Богу и является попыткой откровенного стяжательства.

Почему долгие годы всех устраивало джентельменское соглашение между музеем и РПЦ? Компромисс и так был сильно в сторону РПЦ, но, видимо, некоторые представители нашего духовенства действуют по принципу «аппетит приходит во время еды». Хочу заметить, что действующий федеральный закон никуда не годится, потому что он совершенно односторонний. РПЦ - важная организация, но никаких исключений со стороны законодательства для нее быть не должно. Все это выглядит очень неуважительно по отношению к Петербургу, потому что крупные московские соборы никто не трогает.

- Вы были одним из организаторов Марша в защиту Петербурга. Можно сказать, что Смольный чинил вам какие-то препятствия в организации?

- Конечно, чинил. Нас пытались отправить в Удельный парк, на окраину города, под надуманным предлогом, но нам удалось настоять на том, чтобы акция проходила в центре Петербурга. И мы были готовы подвинуться по дате, что и произошло: марш перенесли с 19 на 18 марта. Мы всегда готовы к равноправному, взаимоуважительному диалогу и, кстати, обращались к губернатору с требованием встречи по этому поводу. Вот мне как раз пришел его ответ, что встреча уже не нужна, потому что марш проведен, с чем я согласен. Думаю, что он по нам не скучает, и это взаимно.

Важную роль в диалоге с властями сыграли Даниил Гранин, Александр Сокуров, Олег Басилашвили и другие уважаемые люди, кто подписал письмо в поддержку марша. Со всех сторон в Смольный приходили требования не чинить препонов в организации. Марш полностью соответствовал и букве закона, и духу законодательства, поэтому любые попытки ему препятствовать можно назвать незаконными.

- С какими вопросами к вам приходят горожане?

- Большей частью это вопросы, связанные с научно-культурной сферой, со сферой образования. О многих мы уже сказали: это и Исаакиевский вопрос, и слияние РНБ и РГБ, и Пулковская обсерватория. Обращений очень много. Сказывается нехватка депутатов, которые действуют исходя из интересов петербуржцев, а не из интересов каких-то других сил.

- Как парламентарий оцените проекты и программы, инициативы и решения правительства Полтавченко, которые поступают в ЗакС.

- Я ставлю очень низкую оценку. Например, инициатива жилищного комитета о расчетах субсидий по жилищно-коммунальным услугам, где в основе лежит совершенно безграмотная формула. На мой взгляд, это говорит о ситуации в целом и показывает низкий уровень компетентности исполнительной власти.

Хотя, конечно, это не только вина чиновников, но и, безусловно, вина депутатов, большинство из которых чрезмерно одобрительно относится ко всему, что приходит из Смольного. У Смольного, в свою очередь, банально пропадает мотивация делать свои инициативы качественными. Там уже давно сложилось ощущение, что парламент одобрит любую инициативу из «желтого дома». Есть ощущение, что даже если органы исполнительной власти набьют на клавиатуре абракадабру, то в ЗакСе все равно придумают, как это одобрить. Вину за это лишь отчасти можно возложить на губернатора.

И все же хочу заметить, сколько бы не было претензий к ЗакСу, на мой взгляд, это лучший региональный парламент: самый сильный, самый плюралистический, с самыми сильными демократическими традициями. Хотя и он, мягко говоря, далек от идеала.

- А как в кулуарах ЗакСа относятся к фигуре Георгия Полтавченко?

- Мне сложно сказать, все по-разному. Я к нему отношусь без всякой личной неприязни. У меня к Георгию Сергеевичу есть только содержательные претензии по поводу того, что губернатором Петербурга не может быть человек с такой степенью равнодушия.

Кто-то из депутатов его боится, наверное. Я единственный, кто открыто заявил, что Георгий Сергеевич не должен быть губернатором города. К Матвиенко отношение, конечно, было другим, но и она сама была более жесткой. При ней я сидел в СИЗО, а при Полтавченко я сижу в парламенте и, наверное, должен быть ему благодарен за это (смеется). Это вопрос не личных отношений, а политической линии.

- Как изменился город при действующем градоначальнике?

Происходит провинциализация Петербурга. Очень короткие слова Михаила Борисовича Пиотровского, которые, на мой взгляд, в полной мере описывают происходящие изменения.

Растаскивание и разворовывание, как поет Александр Городницкий. Декультуризация, как говорит Оксана Дмитриева. Все эти термины абсолютно уместны. Можно долго спорить о словах, но суть в том, что город теряет в статусе, теряет в своем рейтинге во всех смыслах и воспринимается как источник наживы. Я не чувствую, что городская власть защищает город, скорее, отстаивает интересы тех, кто осуществляет и поддерживает провинциализацию, декультуризацию и разворовывание.

- Вы можете назвать Полтавченко влиятельным и сильным политиком, который умело управляет городом?

- Разумеется, он влиятельный политик, все же речь о губернаторе Петербурга. Однако силу Полтавченко использует там, где это не нужно. Хочу заметить, что сила и насилие – это очень разные вещи. За силу любят, за насилие ненавидят. Применительно к городским властям Петербурга уместнее говорить именно о насилии. А в плане силы и защиты интересов города – это «политическая импотенция».

- Как вы думаете, предпримет ли Полтавченко какие-то шаги, чтобы снизить градус общественной напряженности?

- Сложно говорить об этом. Сейчас губернатор замолчал. У него все время меняется позиция, он какой-то ускользающий: в 2015 году Полтавченко, например, был против передачи Исаакия, потом вдруг заявил, что вопрос решен, а сейчас вообще молчит.

Есть одна показательная история. В прошлом году Георгий Сергеевич проводил годовой отчет перед парламентариями. Он говорил какие-то совершенно дикие вещи: нет очередей в детские сады, нет очередей в поликлиниках, все хорошо. Присутствующие депутаты из самых разных фракций переписывались по мобильным телефонам во время его выступления и спрашивали друг друга: «Он где вообще живет?» Тем не менее большинство из них аплодировало.

- А что вам нравится в действующем градоначальнике? За что можно его похвалить?

- Он не жестокий человек, как мне кажется.

- А если говорить о конкретных решениях?

- В 2015 году он отказался передать Исаакиевский собор РПЦ, отличное решение. Уверяю вас, если бы была возможность провести по-настоящему тайное голосование в правительстве Петербурга, то с разгромной разницей в самом же правительстве победила бы позиция, что собор передавать не нужно.

Сейчас в правительстве есть один человек, который высказывается открыто по всем вопросам, - это Игорь Албин. Он открытый и честный сторонник передачи собора, и я уважаю его больше, чем тайных противников, которые на каких-то встречах затаскивают тебя в уголок, своей потной ладонью трясут твою руку и говорят: «Давайте, боритесь!»

Хочу сказать, что я не радуюсь ошибкам властей, потому что все это чревато проблемами для обычных людей. Сто лет назад самодержавие не слушало кадетов и получило большевиков, и сейчас мы идем по той же дороге. На другом уровне, в другое время, но смысл очень похож. И я считаю, что подобные решения правительства провоцируют общество на радикальные шаги, а они нам совсем не нужны. Я против революции. И мне кажется, что провокатор революции именно тот, кто плюет на общественное мнение, тот, кто говорит, что вопрос решен.

- Решения губернатора Петербурга сплотили общественность?

- Совершенно верно. Неадекватность городской власти заставила объединиться самые разные политические силы, и губернатор во многом способствовал консолидации оппозиции. Хочется уже стабильного развития и последовательного решения ключевых городских проблем, а мы вынуждены обсуждать один «исаакиевский» вопрос. И это не мы поставили его на повестку дня. В конечном счете победить должны петербуржцы и здравый смысл, а не какая-либо политическая сила.

- Можно ли говорить, что дело неуклонно идет к отставке Полтавченко?

- Конечно, последние события, произошедшие в городе, показывают, что Георгий Сергеевич окончательно потерял доверие петербуржцев, и я считаю, что ему следует уйти в отставку. Но вопрос не просто в смене градоначальника, а в том, чтобы организовать действительно конкурентные выборы. Люди ждут на губернаторском посту лицо, готовое всецело действовать на благо Петербурга.

Я кстати, еще в 2014 году подписался под петицией за отставку Георгия Сергеевича, потому что на губернаторские выборы совершенно беспардонно не пустили Оксану Дмитриеву. Тогда многие были недовольны процедурой проведения выборов. И пускай мы с Дмитриевой тогда были в разных фракциях, но все опросы общественного мнения показывали, что единственный реальный конкурент для Полтавченко была именно она.

- Оксана Дмитриева была бы, на ваш взгляд, хорошим губернатором для Петербурга? Нарисуйте образ идеального градоначальника.

- Идеальных губернаторов не существует, но думаю, что Дмитриева действительно могла бы стать хорошим губернатором. Задача градоначальника - сформировать команду профессионалов и наладить диалог между властью и горожанами. А вообще, идеальный губернатор — это тот, кого выберут сами петербуржцы, на честных и прозрачных выборах. Это человек, нанятый на работу петербуржцами.