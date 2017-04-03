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В СМИ попало фото предполагаемого петербургского террориста

18:20 3.04.2017
Фото с сайта ren.tv
Фото с сайта ren.tv
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Предполагаемый террорист, оставивший бомбу в одном из вагонов метро Санкт-Петербурга, попал в объектив камеры видеонаблюдения. Его фото опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На фото видно мужчину, который носит бороду и одет во все черное. По разным данным, оставленное им взрывное устройство было уложено в рюкзак или портфель.

Взрыв произошел днем 3 апреля. Бомба взорвалась, когда поезд находился между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 10 человек. Еще 47 получили ранения. Состояние шестерых из них оценивается как тяжелое.
  

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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03.04.2017, 21:28
Павел__

"Мы не поддадимся на провокации" - говорил ебн из-за кремлевской стены после очередного теракта.
Интересно, что скажет нынешний. Что-нибудь вроде "у террористов ней национальности и веры"?
Так что метод для "так победим" - может быть и действенный, но власть на это не пойдет. Во первых - запад не одобрит, а эта власть, несмотря на надувание щёчек - очень хочет понравиться западу. Во-вторых - над "ними не каплет". "Элитка" в метро не ездит, так что их сколько-нибудь всеръез "проблемы индейцев шерифа не волнуют", имхо, разумеется.
В третьих - те, кто замышляют теракты - рассчитывают скорее всего - на рост народного недовольства властью, которая не может справится с проблемой, но этот подход срабатывает с точностью "до наоборот" в России. Посмотрите сами - у нас в стране как ЧП - так "рейтинг" аж зашкаливает, все наперегонки бегут "сплочаться".
03.04.2017, 20:55
ага

ЗАТО ТВОИ ДВОЙНЯШКИ НА СЦЕНАХ ВЫСТУПАЮТ ВРОДЕ ШУТОВ И В КРЕМЛЯХ СИДЯТ!
03.04.2017, 20:17
николя

... при этом он громко ругался по арабски, кричал, что мол всех он Аллах акбар, и держал над головой плакат: ИГИЛ против трансгендеров нетрадиционной ориентации.
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