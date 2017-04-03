В СМИ попало фото предполагаемого петербургского террориста

Предполагаемый террорист, оставивший бомбу в одном из вагонов метро Санкт-Петербурга, попал в объектив камеры видеонаблюдения. Его фото опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На фото видно мужчину, который носит бороду и одет во все черное. По разным данным, оставленное им взрывное устройство было уложено в рюкзак или портфель.

Взрыв произошел днем 3 апреля. Бомба взорвалась, когда поезд находился между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 10 человек. Еще 47 получили ранения. Состояние шестерых из них оценивается как тяжелое.

