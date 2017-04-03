Власти Санкт-Петербурга объявили траур после теракта в метро

Администрация Северной столицы объявила траур в связи с гибелью людей во время теракта в метро.

«По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур», - написал в своем Twitter пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.

Губернатор в своем обращении к жителям города выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«В этот тяжелый момент мы все должны поддержать тех, кто потерял своих родных и близких. Я прошу всех петербуржцев и гостей нашего города быть бдительными, внимательными и осторожными, со всей ответственностью отнестись к происходящему», - говорится в обращении.

На данный момент известно о 10 погибших и 47 пострадавших. Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

Соболезнования родным и близким погибших выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Это общая боль», - написал он на своей странице в Facebook.

Соболезнования российским властям в связи с произошедшим выразили глава правительства Турции Бинали Йылдырым, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает «Газета.ру».

Теракт в метро Петербурга произошел днем 3 апреля. Взрыв прогремел в одном и вагонов поезда на пути между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следствие располагает фото предполагаемого террориста.

