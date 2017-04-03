В связи со взрывом в Петербурге объявлены в розыск два человека

По делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в розыск объявлены два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Один из них – который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй – оставивший бомбу на станции «Площадь восстания», - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следствие располагает фотографией предполагаемого террориста, который оставил бомбу в вагоне.

Что касается взрывного устройства на «Площади восстания», то оно было замаскировано под огнетушитель и начинено поражающими элементами. Специалистам удалось обезвредить его.

Жертвами взрыва в метро Петербурга стали 10 человек. Еще десятки пострадали, в больницы с ранениями и травмами попали 37 человек.

