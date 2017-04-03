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В связи со взрывом в Петербурге объявлены в розыск два человека

20:50 3.04.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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По делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в розыск объявлены два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Один из них – который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй – оставивший бомбу на станции «Площадь восстания», - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следствие располагает фотографией предполагаемого террориста, который оставил бомбу в вагоне.

Что касается взрывного устройства на «Площади восстания», то оно было замаскировано под огнетушитель и начинено поражающими элементами. Специалистам удалось обезвредить его.

Жертвами взрыва в метро Петербурга стали 10 человек. Еще десятки пострадали, в больницы с ранениями и травмами попали 37 человек.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Происшествия, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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04.04.2017, 09:22
VitalyKartashov

А Вы снudak батенька!
04.04.2017, 09:07
Вот

именно так и выглядят исламисты-террористы. И ни один полицейский ничего не заподозрил ((((((
04.04.2017, 07:58
неравнодушная

Не спешите всех клеймить, может быть все с точностью до наоборот. Кто-то хочет опять людей стравить...а зомбировать можно любого....и тебя тоже...Как этому противостоять?
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