Имущественный бандитизм

Гостиница «Брно» незаконно отчуждена из собственности Воронежской области. Прокуратура лишь пожурила чиновников

Прокуратура Ленинского района Воронежа обнаружила нарушения законодательства в сделке по продаже находившегося в региональной собственности здания гостиницы «Брно» (улица Плехановская, 9) международной сети Azimut Hotels.

Но вместо того чтобы оспорить продажу отеля и добиться реституции, ведомство вынесло представление (то есть сказало «Ай-яй-яй») казенному учреждению «Фонд госимущества Воронежской области», подведомственному департаменту имущественных и земельных отношений. Сделка проведена в 2014 году, когда ДИЗО возглавлял имущественно-земельный вице-премьер Максим Увайдов.

Фото с сайта pogostite.ru

О нарушениях при продаже гостиницы «Брно» сети Azimut Hotels, выявленных прокуратурой Ленинского района, стало известно из ответа на запрос в надзорное ведомство русского националиста и юриста Евгения Мазепина. Его заинтересовало, законна ли сделка: ведь не было проведено положенных по закону конкурсных процедур.

Выкладывая документ в Facebook, Мазепин написал: «Как я и ожидал, отчуждение «Брно» произведено незаконно, но вместо оспаривания сделки прокуратура решила взять с чиновников обещание, что больше они так делать не будут».

Согласно ответу надзорного ведомства, фирма-арендатор не отвечала установленным законом критериям субъекта малого и среднего предпринимательства, в связи с чем не имела преимущественного права выкупа арендуемого недвижимого имущества.

Особенно юриста Мазепина возмущает, что вместо того чтобы оспаривать сделку и добиваться возврата незаконно отчужденного имущества в областную собственность, прокуратура сказала «Ай-яй-яй» казенному учреждению «Фонд госимущества Воронежской области», подведомственному ДИЗО и вице-премьеру Максиму Увайдову.

«Стоимость гостиницы как бизнеса с учетом места расположения в центре Воронежа занижена как минимум на 40%», - утверждает Евгений Мазепин.

Из ответа прокуратуры также стало известно о том, что в отношении Сергея Соколова, бывшего директора ООО ГК «Лотос» (местное юрлицо международной сети Azimut Hotels), недавно было возбуждено уголовное дело. Региональным следственным управлением ему инкриминировалось неисполнения обязанностей налогового агента на сумму в 45 млн рублей в период с октября 2014-го по март 2015 года. Впрочем, в конце февраля дело было прекращено в связи с полным возмещением ущерба.

О сделке по продаже Увайдовым и Ко «Брно» стало известно только в 2017 году. Да и то случайно. Журналисты обратили внимание, что покупка арендованной Azimut Hotels под управление и реновацию советской гостиницы в центре Воронежа упоминается в определении о принятии обеспечительных мер, принятом воронежским арбитражем в рамках административного спора ООО ГК «Лотос» и инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району о доначислении компании 45 млн рублей НДС.

«Списание суммы приведет к... невозможности осуществления хозяйственной деятельности по содержанию приобретенного здания гостиницы, что повлечет причинение крупных убытков вплоть до угрозы банкротства», - говорилось в документе.

В конце 2010 года ООО ГК «Лотос» выиграло аукцион на право аренды здания площадью 13,48 тыс. кв. м и имущества гостиницы «Брно» - от икебан до полотенец - на 25 лет. За пользование отелем компания должна была платить по 20,69 млн рублей в год. Таким образом, размер платежей за четверть века мог составить около 517 миллионов.

Также компания обязалась провести капремонт гостиницы стоимостью до 250 млн рублей. Работы завершились в сентябре 2016 года. Сокращенный (после ремонта от 334 номеров остался 241) фонд старой гостиницы сеть Azimut Hotels разделила на два отеля. 125 комнат достались рассчитанному на деловые поездки трехзвездочному Azimut Hotel Voronezh. 116 занял «A-отель Брно» экономкласса.

Шеф ДИЗО Сергей Юсупов подтвердил газете «Коммерсантъ», что через четыре года аренды гостиничная сеть выкупила объект. Договор купли-продажи арендованного имущества с ООО ГК «Лотос» был заключен 30 декабря 2014 года. Цена сделки - 504 млн рублей. За четыре года аренды «Лотос» выплатил властям 82 миллиона.

Остается, пожалуй, добавить, что владельцец международной сети Azimut Hotels - собственник московского отеля «Метрополь», венчурный инвестор Александр Клячин.