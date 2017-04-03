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СМИ назвали предполагаемые даты прямой линии с Путиным

08:40 3.04.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в июне и может быть приурочена к одному из государственных праздников — ко Дню России, который отмечается 12 июня, или ко Дню защиты детей 1 июня. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два близких к администрации главы государства (АП) источников.

Ранее, 30 марта, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в этом году прямая линия с президентом пройдет не традиционно в апреле, а позже. «Видимо, будет чуть позже в этом году», — сказал журналистам официальный представитель российского лидера. При этом, он уточнил, что мероприятие состоится не раньше августа.

По мнению главы социологической службы Левада-Центр Льва Гудкова, перенос прямой линии связан с массовыми протестами 26 марта, «о которых президент явно говорить не хочет». Эксперт считает, что тема коррупции «бросает тень не столько на Дмитрия Медведева, сколько на самого Владимира Путина».

«Коррупционный скандал — это не только расследование Алексея Навального. Фильм лег на уже растущие снизу негативные настроения. По моим подсчетам, которые на самом деле преуменьшены, только за последние два года появилось 750–800 сообщений о коррупционных скандалах», — рассказал Гудков.

Политолог Константин Калачев, в свою очередь, предположил, что проведение прямой линии в июне «может стать отправной точной для начала президентской кампании».

«Дело в том, что выходить на прямую линию нужно уже с кампанией. Нужно время, чтобы продумать драматургию, тактический ресурс, месседж, имиджевые характеристики. Возможно, администрация президента не успевает сформулировать повестку кампании, изложить стратегию», — пояснил изданию собеседник.

Последний раз Путин проводил прямую линию с российским народом в апреле 2016 года. Она стала 14-й по счету и продлилась в общей сложности 3 часа 40 минут. Как рассказали тогда РБК близкие к организаторам мероприятия источники, перед прямой линией проводилась репетиция: участников собрали в подмосковном пансионате, где проинструктировали и прогнали всю программу.

Темы: Россия, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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03.04.2017, 14:15
Гость: НМО

Власть сама себе роет яму. Как раз в это неспокойное время и необходимо встречаться и разговаривать. Разговаривать с молодежью, честно, открыто. Жаль, что не понимают...
03.04.2017, 13:41
Гость: демагог

Это шоу унижает народ, показывает его признание своего бесправного рабского существования. Народ радуют подачки от барина, который тешит этим своё самолюбие. Но барин как раз и создаёт условия для этих неразрешимых проблем. По истине дьявольская деятельность бескультурных правителей.
03.04.2017, 11:44
Гость: SL

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