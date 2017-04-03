Путин пообещал вечное действие российских контрсанкций

Президент России Владимир Путин рассказал на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, как долго продлится действие ответных ограничений на западные санкции.

По его словам, контрсанкции останутся в силе до тех пор, пока Запад не снимет введенные ограничения. При это глава государства выразил надежду на то, что санкции все же будут отменены.

«А если они будут вечно продолжаться, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производит», - цитирует президента «Интерфакс».

Путин сделал акцент на том, что российские ответные меры носят выборочный характер и помогают отечественному сельскому хозяйству. «Мы воспользовались этими санкциями, по большому счету, для того, чтобы нанести ответный удар, и так, чтобы он нам не вредил, а только помогал», - отметил президент. Из этого принципа власти будут исходить и в дальнейшем.

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции в отношении России будут охраняться до выполнения минских договоренностей и возврата Украине Крыма. Этой же позиции придерживаются и в ЕС.

