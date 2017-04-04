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СКР назвал сумму полученных главой Удмуртии взяток

10:08 4.04.2017
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
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Глава Удмуртии Александр Соловьев подозревается в получении взяток на 140 млн руб. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Следственного комитета (СКР) России.

В отношении главы региона следователи завели уголовное дело в связи с совершением им двух «особо тяжких преступлений», предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).

По версии следствия, на протяжении двух лет с 2014 по 2016 годы Соловьев получил от представителей организаций, которые осуществляли строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй около удмуртского города Камбарка, денежные взятки на сумму 139 млн руб. и в виде доли участия в коммерческой организации, стоимость которой оценивается в 2,7 млн руб.

«За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время следствие планирует предъявить Соловьеву обвинение, после чего обратится в суд с прошением об избрании меры пресечения.

Объявить о задержании Соловьева планировалось еще в понедельник, 3 апреля, рассказал РБК собеседник, близкий к руководству одной из силовых структур. По его словам, планы правоохранительных органов нарушились из-за теракта в метро Санкт-Петербурга. Когда именно был задержан Соловьев, источник не уточнил

Темы: Россия, Аресты по резонансным преступлениям в России, Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.04.2017, 14:41
Гость: Evgen

Ха!Ха!Ха! Каждый сверчёк должен знать свой шесток!Был бы повыше чином,другое дело.А так получи,что нибудь условно.Чай не бабка,что от голода булку слямзила.Той то обеспечат пайку на зоне.
04.04.2017, 13:08
Гость: Вячеслав.

Какая-то гнилая вертикаль.
04.04.2017, 13:01
Гость: Взгляд

Разница в числах отражает разницу возможностей - не болеее.))
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