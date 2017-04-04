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Медведев впервые прокомментировал нападки в свой адрес и протестные акции

18:01 4.04.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Организаторы незаконных протестных акций в своих интересах выводят молодежь на улицы и подставляют ее под правоохранительную машину, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Вот чего такого рода люди добиваются этими материалами. Они, естественно, пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше остальных. Иными словами, вот эти все сюжеты, которые снимают, - кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть спонсоры, частные, которые все за этим стоят, - они направлены именно на достижение вполне конкретного политического результата", - цитирует "Интерфакс" высказывание Медведева в беседе с рабочими предприятия "Тамбовский бекон".

Одна из участниц беседы поинтересовалась у премьера его мнением о нападках на него.

Медведев ответил: "Причем делается все по принципу "компота": берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его".

"А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. И все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история, история, заключающаяся в том, чтобы постараться вытащить людей на улицы и добиться своих политических целей, а политические цели совершенно очевидны", - отметил глава кабмина.

Медведев продолжил: "Даже тот персонаж, видимо, о котором вы говорите, он открыто говорит: "все плохие, изберите меня президентом". Без всякого стеснения. И для этого тащит на улицы людей, причем очень часто несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление, делает их заложниками собственной политической программы. Причем персонаж, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно".

Премьер добавил, что "молодежь вытаскивают" на акции через социальные сети.

"Молодежь выходит под определенными лозунгами, причем выходит, к сожалению, с нарушением закона, то есть, по сути, их подставляют под правоохранительную машину, а они из-за этого потом страдают. Это бесчестная позиция, это просто способ достичь собственных шкурных целей", - отметил премьер.

"Что касается моего персонального отношения, у меня в целом нервы крепкие, иначе бы я не мог работать на тех должностях, на которых я работал - президентом, в правительстве... У меня позиция в этом смысле совершенно простая: я продолжаю работать, делать свое дело, это моя ответственность перед гражданами Российской Федерации", - заявил Медведев.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. 

Темы: Россия, Правительство России, Дмитрий Медведев, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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04.04.2017, 21:18
Парацельс

"Что касается моего персонального отношения, у меня в целом нервы крепкие, иначе бы я не мог работать на тех должностях, на которых я работал
----------------
Чем меньше совести, тем крепче нервы)))
Мутько
04.04.2017, 21:14
Русский пенсионер

Бесстыжая личность, наглая, циничная, беспринципная. Жаргон дворника, и это... было президентом великой России. Потомки будут смеяться над нами. Он уменьшил сегодня прожиточный минимум на 198 рублей. Во забота или это он отомстил за димона. Молчал, молчал и выскочил как черт из табакерки. А чё не объявил что медикам с первого апреля зарплаты снизил? Заботливый ты наш. Ну-ну, ничто на Земле не проходит бесследно, каждому воздастся по заслугам.
04.04.2017, 21:02
Сергей

Нет, ну нормально... Открытым текстом называют премьера нечистым на руку деятелем, а он в ответ- чушь. Ну так ты ДА же юрист и понимаешь, что это статья за клевету и легко можно засудить товарища, но ведь нет же не подаешь,оправдываешься.А почему? Что тут скажешь....
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