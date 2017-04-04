"Лавров пообещал научить Тиллерсона танцевать"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о невозможности «танцевать» с главой российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отшутился, сказав, что мама запрещала ему танцевать с мальчиками. Однако при этом он добавил, что Москва готова помочь Тиллерсону с обучением танцам.

«Если Рекс Тиллерсон чувствует, что еще не со всеми может танцевать, то мы готовы помочь. Человек он очень опытный. Уверен, что научится быстро», - цитирует российского министра ТАСС.

Высказывание главы Госдепа США о «танцах» привело издание Politico. Во время делового обеда глав МИД стран НАТО он заявил, что с Россией можно «танцевать» (то есть, договариваться) и даже извлечь из этого некую выгоду. «Однако, без сомнения, вы не можете танцевать с Лавровым, потому что ему не разрешено это делать». Издание пояснило, что таким образом Тиллерсон намекнул на сосредоточение всей власти в России в руках одного человека.

