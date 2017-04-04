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Глава Петербурга предложил установить единый памятник жертвам терактов

19:45 4.04.2017
Георгий Полтавченко. Фото с сайта g20russia.ru
Георгий Полтавченко. Фото с сайта g20russia.ru
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко против установки отдельного памятника жертвам теракта в метро. По его мнению, в городе должен быть единый памятник всем погибшим в подобных ситуациях, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что не надо ставить памятные знаки везде, где произошли эти события, как на дорогах при авариях с летальным исходом. Но мое глубокое убеждение, что в нашем городе необходимо иметь место и установить единый памятный знак всем жертвам террористических актов, конфликтов, стихийных бедствий, аварий, катастроф», - цитирует агентство губернатора.

Данное предложение было высказано им ранее, после авиакатастрофы на Синайском полуостров. Однако место под установку единого памятника городские власти так и не выбрали.

Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. В одном из вагонов поезда, находившегося между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Согласно последним данным, погибли 14 человек, еще 49 получили ранения.
 

Темы: Теракт в Санкт-Петербурге, Россия, Санкт-Петербург, Происшествия
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