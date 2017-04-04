Путин подписал закон о запрете перевода денежных средств на Украину‍

Президент Владимир Путин подписал закон, который ограничивает перевод денег из России в другие государства, в том числе на Украину, через иностранные платежные системы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, при введении иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничный перевод денежных средств из России в такое государство будет осуществляться только с помощью оператора, подконтрольного российским юридическим лицам. Такие правила будут распространяться на переводы без открытия банковского счета.

Кроме того, документ направлен на устранение негативных последствий после того, как Украина на своей территории ввела запрет на деятельность российских платежных систем. Согласно пояснительной записке, такие запреты ограничили конкуренцию трансграничных переводов на российском рынке платежных услуг.

Информация о новых запретах со стороны других государств будет обновляться на сайте Центрального банка. Кроме того, действие закона будет распространяться на уже введенные иностранными государствами запреты. Закон вступает в силу через 30 дней после подписания.

Ранее, 22 марта, Госдума запретила переводы на Украину через иностранные платежные системы, в том числе перевод электронных денег. Этот шаг стал ответом на введение Киевом запрета на деятельность в стране российских платежных систем.

В середине октября прошлого года Нацбанк Украины обязал банки и небанковские учреждения страны прекратить предоставление услуг международных платежных систем, зарегистрированных в России.