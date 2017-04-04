Президент утвердил освобождение от налогов попавших под санкции россиян‍

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от налогов в России физических лиц, попавших под санкции. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Ранее закон был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Российскому правительству теперь предстоит составить список стран, их объединений, союзов и учреждений, санкции которых будут давать право освобождения от статуса налогового резидента России.

В соответствии с законом те, кто с 1 января 2014 года попал под санкции других стран, сможет вернуть себе «переплаченные» за два года налоги, даже если они находятся на территории России свыше 183 дней в году.

Для этого им надо будет подтвердить, что в указанный налоговый период они являлись налоговыми резидентами иностранных государств, а также подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС). При этом заявление в отношении налоговых периодов 2014–2016 гг. необходимо будет предоставить в ФНС России не позднее 1 июля 2017 года. Соответствующая поправка вносится в Налоговый кодекс РФ, уточняет ТАСС.