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Президент утвердил освобождение от налогов попавших под санкции россиян‍

12:39 4.04.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от налогов в России физических лиц, попавших под санкции. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Ранее закон был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Российскому правительству теперь предстоит составить список стран, их объединений, союзов и учреждений, санкции которых будут давать право освобождения от статуса налогового резидента России.

В соответствии с законом те, кто с 1 января 2014 года попал под санкции других стран, сможет вернуть себе «переплаченные» за два года налоги, даже если они находятся на территории России свыше 183 дней в году.

Для этого им надо будет подтвердить, что в указанный налоговый период они являлись налоговыми резидентами иностранных государств, а также подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС). При этом заявление в отношении налоговых периодов 2014–2016 гг. необходимо будет предоставить в ФНС России не позднее 1 июля 2017 года. Соответствующая поправка вносится в Налоговый кодекс РФ, уточняет ТАСС.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Налогообложение в России, Государственная Дума РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.04.2017, 20:51
Гость: Евгений В

И без этой информации ясно, кого обслуживает и защищает любимый народом, аж на 86% президент.
Вообще по всем последним событиям чувствуется, что дело идет к закату.
04.04.2017, 20:43
Гость: Шалом !

Вот так. Знай наших ! А ты уехал....
04.04.2017, 20:41
Гость: Серп и молот

В Думе при обсуждении Макаров не назвал ни одной фамилии. Путин подписал чистый лист бумаги.
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