Встреча Путина и Лукашенко: РФ с Белоруссией вместе, несмотря ни на что

Москва и Минск договорились урегулировать все спорные вопросы: «Главное не нефть и газ, а безопасность»



Фото с сайта kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась на фоне трагических событий в Санкт-Петербурге. Президенты беседовали с глазу на глаз несколько часов. Похоже, попытка прозападных сил, опирающихся на отдельных «партнеров Минска», устроить в Белоруссии Майдан, заставила Лукашенко изменить взгляды на некоторые аспекты отношений между нашими братскими народами...

В последнее время общение между официальным Минском и Москвой сложно было назвать безоблачными. Белорусские власти откровенно поддерживали политику официального Киева и активно торговали с ним, продавая ему в том числе дизтопливо и товары военного назначения.

При этом из Минска звучали высказывания откровенно «за гранью фола» - например, о том, что «Украина ведет борьбу за свою независимость». Государственные органы науки, образования и просвещения Белоруссии делали явные реверансы в сторону местных националистов, продвигая везде не слишком популярный в стране белорусский язык и транслируя исторические мифы, освещая, например, в позитивном ключе эпоху пребывания белорусских земель в составе Литвы и Польши.

В последнее время у Минска возникли претензии к России по поводу формул расчета задолженности Белоруссии за поставки в республику углеводородов, а также – из-за споров вокруг продажи в РФ продукции сельского хозяйства. Российские контролирующие органы то подозревали соседей в скрытых поставках на наш рынок «европейской санкционки», то выражали неудовольствие по поводу качества товаров, производимых в самой Белоруссии.

Всем этим активно пользовались западные соседи, которые на некоторое время даже смягчили свою традиционно жесткую риторику в адрес Александра Лукашенко.

Впрочем, как оказалось, речь шла лишь об усыплении бдительности. Оценки белорусских властей внешнеполитической ситуации резко изменились после того, как в Минске провалилась попытка «Майдана», инициированного прозападной оппозицией, воспользовавшейся недовольством части белорусского общества спорными нормативными актами – в частности, введением «налога на тунеядство».

«Обкатав» своих сторонников на нескольких протестных маршах, оппозиционеры попытались организовать массовую акцию в день своего праздника – годовщины создания немецкими оккупационными властями так называемой Белорусской Народной Республики. Однако «революция» завершилась, так и не начавшись. Коалиция либералов и неонацистов не нашла поддержки в обществе. Первых же провокаторов, показавшихся на улицах, филигранно задержали силовики. Перед этим переловлены белорусскими спецслужбами были боевики, специально заброшенные в страну с Украины и из других сопредельных государств, находящихся под управлением США. А в сети Интернет всплыла переписка высокопоставленных представителей киевского режима, причастных к попытке организации переворота в Минске.

«Партнеры» продемонстрировали Александру Лукашенко свое истинное лицо, и белорусский лидер окончательно определился с тем, кто ему – брат, а кто – нет.

В контексте всех этих событий, аналитики ожидали от встречи российского и белорусского лидеров многого. И эти ожидания – оправдались. По результатам переговоров оба президента подтвердили, что спорных вопросов в отношениях между двумя странами не осталось.

Лукашенко при этом дипломатично заметил, что плохо, когда текущие вопросы приходится решать президентам лично, технично переложив ответственность за сложности в двусторонних отношениях на представителей «среднего уровня» власти.



Фото с сайта kremlin.ru

Белорусский президент особенно подчеркнул, что основной темой встречи в Санкт-Петербурге были не нефть и газ, а вопросы безопасности. Очевидно, в ближайшее время все мы узнаем о серьезных шагах на пути интеграции оборонных структур России и Белоруссии.

«Обменялись мнениями» Владимир Путин и Александр Лукашенко и по поводу отношений с другими государствами. Вслух назвали, правда, только США. Но между строк читалось обсуждение политики по отношению к киевским партнерам Лукашенко, которые недавно не то, чтобы ударили его в спину, но попытались больно укусить за щиколотку...

Что же касается экономических вопросов, вызывавших в последнее время сильное беспокойство у Минска и некоторое раздражение у российских политиков и чиновников, то тут были сняты с повестки дня все болезненные вопросы. Поставки нефти в Белоруссию будут восстановлены. Минск признал наличие задолженности за газ, однако проблемы с текущими долговыми обязательствами в размере более 700 миллионов долларов будут решены путем рефинансирования.

«Росатом» планирует до конца 2019 года завершить строительство первого блока Белорусской АЭС. Что касается аграрных споров, то Владимир Путин поручил Правительству РФ отправить к соседям специалистов, которые проверят предприятия АПК, по поводу продукции которых у отечественных экспертов возникли сомнения. Как сообщил ТАСС, по словам президента, эти вопросы можно решить "в ходе практической совместной работы в том духе, который сложился между нашими странами на протяжении уже многих лет после подписания соглашения о создании Союзного государства".

Как мы видим, время все расставляет по своим местам. Единственным другом и братом, искренне стремящимся помочь всем постсоветским республикам, остается Россия. Белорусское руководство это уже осознало.

Будем надеяться, что в обозримом будущем поймут это и народы тех стран, элиты которых все еще ведут их по самоубийственному русофобскому пути – вроде Украины и прибалтийских республик...