Теракт в Петербурге - «это вызов всей государственной машине»

Теракт в петербургском метро унес 14 жизней

Дерзкая атака террористов на питерскую подземку произошла в день приезда в город президента Владимира Путина. Неизвестный произвел взрыв в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате погибли не менее 11 человек. По данным источника «Газеты.Ru», близкого к следствию, террористом-смертником, подорвавшим себя в поезде, был уроженец Киргизии.

Люди возлагают цветы рядом со станцией метро «Технологический институт» в память о погибших © РИА Новости, Виктория Виатрис

Крупнейший теракт в истории метрополитена Санкт-Петербурга произошел в понедельник в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской (синей) линии. Как позже сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета, машинист не стал останавливать состав после взрыва, а продолжил движение. За это его теперь могут представить к награде.

Уже на «Сенной площади» поврежденный состав был остановлен. Люди стали выбегать из взорванного поезда. Некоторые пассажиры успели сделать снимки и видеозаписи произошедшего и выложить их в интернет. Именно из сети первая информация о трагедии и дошла до общественности.

Фотографии окровавленных тел людей и выбитых дверей старого вагона мгновенно разлетелись по интернету. Видно, что на платформе «Сенной площади» началась паника.

«Вызывайте «скорую», срочно», — закричал мужчина, ждавший поезда и явно не ожидавший увидеть страшную картину на перроне. «Мы вышли с соседней платформы. Люди в крови... в чужих останках ... обгорелые... всех гонят со станции... страх!» — писали другие очевидцы происшествия в социальных сетях.

При этом источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах сразу сообщил, что речь идет о теракте, а не о бытовом взрыве. «На месте происшествия работают как сотрудники МВД, так и опера из ФСБ. Оперативное сопровождение по этому делу будут вести именно они, так как это теракт», — сказал он.

К ночи появились первые неофициальные данные о возможном исполнителе теракта. По данным источника «Газеты.Ru», близкого к следственным органам, террористом-смертником, подорвавшим себя в поезде, был уроженец Киргизии.

Сообщалось, что, возможно, это был Максим Аришев, но согласно иным источникам — Джелялов. Аришев якобы проживал в Петербурге и учился в местном техникуме.

Хоть на такси, хоть пешком

Практически сразу после трагического инцидента в интернете стали появляться непроверенные сведения о других трагических происшествиях. Например, утром в понедельник с 8.45 до 9.30 в Санкт-Петербурге была закрыта станция метро «Черная речка» из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом сообщалось на официальном канале метрополитена в Telegram. По словам пресс-службы, в ходе проверки опасных вещей обнаружено не было.

Через полчаса станцию вновь открыли для пассажиров. Поезда в это время следовали без остановки. Кроме того, кто-то писал о взрывах на станции «Гостиный двор», а также о подрыве пассажирского автобуса в районе метро «Петроградская». Также кто-то распространил сведения о том, что сразу после теракта была закрыта станция метро «Площадь Восстания», так как там нашли взрывное устройство.

Это сообщение оказалось единственным истинным из всех других сведений о новых взрывах и попытках их совершить — факт обезвреживания бомбы на «Площади Восстания» официально подтвердили ФСБ и Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Фотографии этого взрывного устройства потом также были выложены в социальные сети.

Почти сразу после случившегося все петербургское метро прекратило работу. МЧС и полиция перекрыли часть Невского проспекта и другие улицы в центре города, чтобы было легче проводить эвакуацию пассажиров. Всего из-под земли на поверхность спасатели подняли 1200 человек.

Вместе с этим в городе начался транспортный коллапс: многие люди были вынуждены просто идти пешком, так как другого способа добраться до места назначения у них не оставалось. Пострадавших же стали эвакуировать с места происшествия с помощью вертолетов, которые не смогли сесть на Сенную площадь с первой попытки из-за большого скопления на ней людей, и автомобилей. Некоторые службы такси решили бесплатно развозить пассажиров, которые оказались блокированы в центре города. Впрочем, в редакцию «Газеты.Ru» позвонили несколько возмущенных граждан и сообщили о том, что на самом деле таксисты отказываются везти людей бесплатно.

Из-за поведения таксистов пользователи социальных сетей ввели даже особый хештег #ядомой, с помощью которого искали людей, готовых бесплатно подвезти попавших в неприятную ситуацию.

Кроме того, после случившегося полиция Санкт-Петербурга взяла под усиленную охрану аэропорт Пулково, все вокзалы и железнодорожные узлы города. Поезда при этом продолжили ходить в обычном режиме, хотя одна из станций метро — «Площадь Восстания» — как раз была расположена рядом с Московским вокзалом. На усиленный вариант несения службы была переведена и московская полиция.

По информации питерских СМИ, в полную боеготовность даже были приведены войска Западного военного округа.

По информации НАК, в результате взрыва погибли 11 человек, 45 пострадали. Среди них есть и несовершеннолетние.

Так, в детской больнице имени Раухфуса в Петербурге экстренно прооперировали 15-летнюю школьницу из Барнаула, пострадавшую во время взрыва на станции «Технологический институт». По информации «Фонтанки.ру», сибирячка приехала в город вместе с бабушкой — на экскурсию. Пенсионерка также пострадала в результате происшествия.

Как стало известно на 11:30 мск 4 апреля, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о гибели 14 человек: 11 на месте происшествия и трое скончались от травм, не совместимых с жизнью; в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив лечение (прим. KM.RU).

Подарок Путину и ФСБ

Взрыв произошел в тот день, когда город посетил президент России Владимир Путин. Он должен был встретиться там с белорусским главой Александром Лукашенко, а также провести встречу с провинциальными журналистами. Это мероприятие транслировалось в прямом эфире по телевидению. Вскоре после завершения встречи главы государства с сотрудниками СМИ и прогремел взрыв в питерском метро.

Некоторые СМИ даже сообщили, что кортеж Путина должен был проехать в том районе, где произошел теракт. Якобы в последний момент ФСО изменила маршрут следования колонны с президентом. Однако затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.

После встречи Путин прокомментировал трагедию.

«Хочу выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших. Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ, правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло. Городские власти — если потребуется, и федеральные — примут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим нашим гражданам», — заявил Путин.

Он также призвал не выдвигать версий до завершения расследования.

«Еще не ясны причины, поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет. Естественно, мы всегда рассматриваем все варианты: и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера — посмотрим», — сказал президент.

Кроме того, взрыв в метро произошел в годовщину создания ФСБ. Именно 3 апреля 1995 года президент Борис Ельцин подписал закон «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации», по которому Федеральная служба контрразведки превратилась в ФСБ.

Следственный комитет поначалу ограничился сообщением о том, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело, которым занимается главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел. При этом там не сказали, по какой статье возбуждено дело, и не дали иных подробностей.

И лишь спустя некоторое время на сайте СК РФ все же появилась информация о том, что это теракт.

«Несмотря на то что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия», — отметили в пресс-службе СК.

Терактом назвал случившееся и официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Правда, вскоре и он сделал оговорку о том, что «в настоящее время на месте работает группа сотрудников прокуратуры Санкт-Петербурга во главе с прокурором города Сергеем Литвиненко, делать сейчас какие-либо выводы рано».

Дорогая безопасность

Источник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах рассказал, что следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения петербургской подземки. Он также сообщил, что взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было оставлено в вагоне поезда в портфеле. Позднее тот же «Интерфакс» сообщил, что взрыв совершил смертник и его личность уже установлена. По неподтвержденным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии.

Между тем, как выяснила «Газета.Ru», на безопасность питерского метро власти города денег не жалели. Правительство Санкт-Петербурга регулярно выделяло средства на закупку технических средств для антитеррористической безопасности питерской подземки: рентгеновских установок, рамок металлоискателей и систем видеонаблюдения.

По данным сайта госзакупок, комитет по транспорту Санкт-Петербурга в июне 2015 года выделил 95 млн руб. на поставку стационарных рентгеновских установок персонального обследования пассажиров во входных зонах 15 станций ГУП «Петербургский метрополитен», в том числе и для вестибюля станции «Технологический институт».

Еще 59 млн руб. было выделено спустя месяц для закупки стационарных металлодетекторов для выявления металлических предметов у физических лиц во входных зонах 67 станций ГУП «Петербургский метрополитен», в том числе и тех станций, где прогремел взрыв. Всего же за период с 2011 по 2016 год власти Санкт-Петербурга потратили как минимум 2 млрд руб. на закупку технических средств для антитеррористической безопасности.

Как сообщил Минтранс, Ространснадзор внепланово проверит ГУП «Петербургский метрополитен» в ближайшее время. Также сообщается, что Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку предприятий транспортной инфраструктуры в Петербурге и Ленинградской области в связи с инцидентом.

Мировая реакция

Вскоре после теракта ряд известных мировых политиков выразили соболезнования россиянам в связи с терактами. В их числе глава МИД Великобритании Борис Джонсон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас. Также соболезнования выразили посольство США в Москве и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал взрыв в метро в Санкт-Петербурге «чудовищным терактом».

«Это чудовищный теракт, организаторы и исполнители которого должны быть установлены и понести самое суровое наказание. Преступники, посягающие на жизнь ни в чем не повинных людей, не заслуживают пощады и жалости, отношение к ним должно быть не просто жестким, а жестоким», — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Глава Apple Тим Кук в своем твиттере также упомянул о случившемся.

«Искренние соболезнования всем, кого коснулась трагедия в Санкт-Петербурге», — написал он на русском языке.

Впрочем, одними только соболезнованиями дело не ограничилось. Ряд стран решили принять самые строгие меры безопасности в связи с трагедией.

«После событий в метрополитене Санкт-Петербурга и в качестве меры предосторожности министр внутренних дел Маттиас Фекль принял решение о направлении сотрудников безопасности на общественный транспорт в парижском регионе», — говорится в сообщении МВД Франции.

Власти Украины сообщили, что после взрыва в метро Санкт-Петербурга все метрополитены страны переведены в режим усиленной безопасности. Нацполиция Киева, Харькова и Днепра отправила в метро дополнительные наряды.

В самом же Петербурге объявлен трехдневный траур. Вечером в Петербурге и Москве собираются провести акции памяти погибших. В Северной столице они пройдут у «Технологического института», а в Москве — на Манежной площади.

Авторы: Владимир Ващенко, Герман Петелин, Дмитрий Евстифеев, Алена Малик