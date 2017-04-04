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Спецслужбы Киргизии назвали имя вероятного исполнителя теракта в метро

10:01 4.04.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Спецслужбы Киргизии заявили, что взрыв в петербургском метро мог совершить уроженец республики, гражданин России Акбаржон Джалилов, пишет РБК. 

«Возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения», - рассказал представитель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов подтвердил «Интерфаксу» эту информацию. По его словам, в настоящее время киргизские спецслужбы контактируют и ведут совместную работу со своими российскими коллегами по поводу случившегося в Санкт-Петербурге.​

Источник агентства в силовых структурах Киргизии заявил, что «по ориентировкам ГКНБ соответствующие структуры в Оше проверяют всю информацию, связанную с возможным исполнителем теракта в Санкт-Петербурге. В адресном бюро выясняют все сведения, связанные с ним: национальность, место проживания, когда выехал из Киргизии в РФ, родственные связи».

О том, что исполнителем теракта в петербургском метро мог быть уроженец Киргизии, написала ранее «Фонтанка». По данным издания, одним из подозреваемых является 22-летний Акбаржон Джалилов, выходец из киргизского города Ош, который уже более шести лет живет в Санкт-Петербурге и за все время нахождения в России сменил несколько паспортов.

 


 

Темы: Теракт в Санкт-Петербурге, Россия, Санкт-Петербург, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России
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Комментарии читателей
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04.04.2017, 14:54
использовали втемную хипстерочка

никак внешность не катит на фанатика-смертника.
04.04.2017, 14:00
Правильно

А потом скармливать свиньям
04.04.2017, 13:26
Агностик

Скорее всего потому, что Питер - не Москва. А если серьезно, то у настоящего террориста прикид далеко не грузчика с рынка или стройки. Выглядит настолько прилично, что и не подумаешь.
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