Спецслужбы Киргизии назвали имя вероятного исполнителя теракта в метро

Спецслужбы Киргизии заявили, что взрыв в петербургском метро мог совершить уроженец республики, гражданин России Акбаржон Джалилов, пишет РБК.

«Возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения», - рассказал представитель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов подтвердил «Интерфаксу» эту информацию. По его словам, в настоящее время киргизские спецслужбы контактируют и ведут совместную работу со своими российскими коллегами по поводу случившегося в Санкт-Петербурге.​

Источник агентства в силовых структурах Киргизии заявил, что «по ориентировкам ГКНБ соответствующие структуры в Оше проверяют всю информацию, связанную с возможным исполнителем теракта в Санкт-Петербурге. В адресном бюро выясняют все сведения, связанные с ним: национальность, место проживания, когда выехал из Киргизии в РФ, родственные связи».

О том, что исполнителем теракта в петербургском метро мог быть уроженец Киргизии, написала ранее «Фонтанка». По данным издания, одним из подозреваемых является 22-летний Акбаржон Джалилов, выходец из киргизского города Ош, который уже более шести лет живет в Санкт-Петербурге и за все время нахождения в России сменил несколько паспортов.



