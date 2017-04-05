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Госдума отклонила инициативу расследования по материалам ФБК о Медведеве

19:50 5.04.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Большинство депутатов Госдумы проголосовало против предложения КПРФ о проведении парламентского расследования по материалам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, касающихся премьер-министра Дмитрия Медведева.

Коммунисты подготовили проект протокольного поручения думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции, согласно которому он должен был запросить в правоохранительных и регистрирующих федеральных органах информацию и организовать проверку по фактам, изложенным в публикации «Он вам не Димон».

Кроме того, комитету поручалось рассмотреть возможность привлечения к ответственности фигурирующих в материале лиц, либо тех, кто причастен к обнародованию материалов, если они окажутся недостоверными, передает «Интерфакс».

Сам Медведев ранее назвал публикацию «мутью» и «чушью». При этом он добавил, что подобные материалы специально готовятся на деньги неких спонсоров с целью «показать, что власть ведет себя плохо».
 

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Государственная Дума РФ, Партия КПРФ, Алексей Навальный, Дмитрий Медведев

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Комментарии читателей
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05.04.2017, 23:03
Гость: филолог

Не все знали, что означает выражение "каминг аут". С сегодняшнего дня его будут знать все. Они все там в думе одной направленности - врать и воровать.
05.04.2017, 22:33
Гость: Зоя

Коррупция - это раковая опухоль нашего государства.
И ее бесстрашно защищают и оберегают депутаты Госдумы.
05.04.2017, 22:15
Гость: кто из оппозиции слила тему?

Справедливая россия. Не позорили бы своё название. Вот он весь Миронов.
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