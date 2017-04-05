Госдума отклонила инициативу расследования по материалам ФБК о Медведеве

Большинство депутатов Госдумы проголосовало против предложения КПРФ о проведении парламентского расследования по материалам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, касающихся премьер-министра Дмитрия Медведева.

Коммунисты подготовили проект протокольного поручения думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции, согласно которому он должен был запросить в правоохранительных и регистрирующих федеральных органах информацию и организовать проверку по фактам, изложенным в публикации «Он вам не Димон».

Кроме того, комитету поручалось рассмотреть возможность привлечения к ответственности фигурирующих в материале лиц, либо тех, кто причастен к обнародованию материалов, если они окажутся недостоверными, передает «Интерфакс».

Сам Медведев ранее назвал публикацию «мутью» и «чушью». При этом он добавил, что подобные материалы специально готовятся на деньги неких спонсоров с целью «показать, что власть ведет себя плохо».

