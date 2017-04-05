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Федору Бондарчуку досталось от мэтра российского кино

21:08 5.04.2017
Николай Бурляев. Фото стоп-кадр youtube
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Федор Бондарчук попал под огонь критики мэтра отечественной культуры, народного артиста России Николая Бурляева.

«Я критически отношусь к тому, что делает Федор. Мне очень жаль, что он пошел рыночным путем, он очень много потеряет здесь как талантливая личность. Он человек талантливый, но жажда вписаться в американский кинопоток, я думаю, неправильный путь», - заявил Бурляев каналу День-тв.

«Когда Федор начинал делать фильм «9 рота», то он пригласил композитором моего сына – Ивана Бурляева, а Федя – его дядя, и я тогда сказал, сделайте такой фильм, чтобы я мог показать его своим младшим детям», - вспоминает Бурляев. «Я этот фильм детям так и не показал».

На вопрос журналиста, повлияла ли телевизионная политика на ситуацию в стране в контексте последних акций внесистемной оппозиции, последовал ответ: «Телевидение помогало растить поколение, которое пойдет за этими, якобы революционерами. Люди видят, что коррупция действительно есть, но есть и своя доля (воздействия на людей- прим. KM.RU) у телевидения, которое понижало духовный уровень народа». 

«Сколько можно этих глупых ток-шоу! Каждый год на встрече Нового года мы щелкаем по всем каналам и видим одни и те же пошлые лица поп-бизнеса. Как будто в один миг они клонируются по всем каналам. Ну сколько это можно?!», - возмутился народный артист.

Полное интервью Николая Бурляева смотрите здесь :

Темы: Кино в России

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Комментарии читателей
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06.04.2017, 05:59
Гость: ???

К чему сравнивать полную развалину Бурляева с энергичным и плодотворным Бондарчуком? У Бурляева все в далеком прошлом.
06.04.2017, 05:57
Гость: брехать - не пахать

И как это ты догадался ? Где в фильмах Германа-младшего хоть намек на прославление ЦРУ?
06.04.2017, 05:55
Гость: Кокто

У Бурляева все в далеком прошлом, вот он и бесится! Давайте пожалеем, тем более, каких-нибудь пятьдесят лет назад Бурляев был и сам талантливым актером.
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