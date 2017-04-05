Защиту метро в России усилят мобильными патрулями

В целях усиления безопасности метрополитена в российских городах будут созданы специально оснащенные мобильные патрули. Соответствующее распоряжение подписано главой правительства Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, данные группы быстрого реагирования будут нести круглосуточное дежурство и реагировать на факты «незаконного вмешательства» в работу метрополитена.

Кроме того, в документе содержится распоряжение о проведении оценки уязвимости метрополитена. На данную работу правительство отвело три месяца.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел мощный взрыв. Погибли 14 человек и еще несколько десятков пострадали. Позднее была найдена еще одна бомба, которую специалистам удалось обезвредить. Согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

