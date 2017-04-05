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Защиту метро в России усилят мобильными патрулями

20:26 5.04.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В целях усиления безопасности метрополитена в российских городах будут созданы специально оснащенные мобильные патрули. Соответствующее распоряжение подписано главой правительства Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, данные группы быстрого реагирования будут нести круглосуточное дежурство и реагировать на факты «незаконного вмешательства» в работу метрополитена.

Кроме того, в документе содержится распоряжение о проведении оценки уязвимости метрополитена. На данную работу правительство отвело три месяца.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел мощный взрыв. Погибли 14 человек и еще несколько десятков пострадали. Позднее была найдена еще одна бомба, которую специалистам удалось обезвредить. Согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
 

Темы: Россия, Обеспечение безопасности России, Метро в России, Общественный транспорт в России, Правительство России

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Комментарии читателей
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05.04.2017, 22:50
Гость: Хотите легко отделаться

Патрули останутся навсегда. Будут проверять билетики в вагонах. Поставят турникеты на переходах. Страховые удостоверения на право езды в метрополитене введут. Да мало ли какой бизнец ещё можно замутить.
05.04.2017, 22:31
Гость: Братан!

Ты уверен, что только из-за этого?
С какого перепоя этому киргизо-узбеку в 16 лет выдали паспорт РФ?
У тебя нет подозрения, что через 6 лет после "выдачи" чувачка просто использовали "втемную", всучив ему портфель и взорвав по дороге?
А у меня, например, есть.
05.04.2017, 22:20
Гость: Зоя

Можно хоть космонавтами усилить патрули, но при таком засильи в Москве среднеазиатов обязательно найдется очередной акбаржон джалилов и очередная гульчехра бобокулова.
Медведев просто не допустит их исчезновения из России. Они ему душу греют.
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