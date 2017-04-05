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В «Роскосмосе» назвали предполагаемую дату первого пуска «Протона»

10:59 5.04.2017
Федеральное космическое агентство © KM.RU, Алексей Белкин
Федеральное космическое агентство © KM.RU, Алексей Белкин
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Первый пуск ракет-носителей «Протон-М» после отзыва всех двигателей второй и третьей ступеней запланирован на 29 мая. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил гендиректор ​Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева (входит в «Роскосмос») Андрей Калиновский.

«Первый пуск у нас планируется на 29 мая. Изначально коммерческий запуск аппарата Echostar-21 должен был состояться в конце 2016–в начале 2017 года, но, к сожалению, двигатели на этой ракете попали в зону риска», — рассказал Калиновский.

Об отзыве всех двигателей второй и третьей ступеней «Протона» стало известно 25 января 2017 года. Тогда «Коммерсантъ» со ссылкой на​ нескольких топ-менеджеров предприятий космической промышленности сообщил, что руководство «Роскосмоса» решило отозвать двигатели Воронежского механического завода (ВМЗ) из-за технологических проблем, вскрывшихся в ходе испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени «Протона». После этого в «Роскосмосе» сообщили, что на предприятиях отрасли проводится тотальная проверка качества производимой продукции и в связи с этим возможны задержки пусков ракет-носителей.

30 января «Роскосмос» передал ВМЗ, бывший дочерним предприятием ГКНПЦ имени Хруничева, ​​под управление Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш». Как сообщал «Коммерсантъ», такое решение было принято, чтобы вывести предприятие из кризиса. 1 марта на ВМЗ сменилось руководство: пост гендиректора предприятия занял Игорь Мочалин.

30 марта генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов сообщил, что на ВМЗ переберут 71 двигатель, «или практически весь задел по второй и третьей ступеням». По словам Арбузова, все дефекты в двигателях были связаны с применением не предусмотренного технологией припоя при пайке форсуночных головок газогенераторов. Глава «Энергомаша» также отметил, что первые поставки двигателей с устраненными дефектами должны начаться в мае текущего года.

28 января председатель наблюдательного совета госкорпорации, вице-премьер Дмитрий Рогозин отмечал, что пуски «Протона-М» должны возобновиться через 3,5 месяца. В начале февраля генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров говорил, что первый пуск «Протона» после проверок намечен на начало апреля.

Темы: Россия, Космонавтика в России, Роскосмос
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