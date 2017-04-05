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В Петербурге задержаны шесть предполагаемых вербовщиков «Ан-Нусры» и ИГ

12:17 5.04.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следственный комитет отчитался о задержании в Санкт-Петербурге шести граждан республик Средней Азии, которых подозревают в вербовке людей в ряды террористов «Фронта ан-Нусра» и «Исламского государства» (организации запрещены на территории РФ).

«На данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в санкт-петербургском метрополитене», — отметили в ведомстве, но проверка связей задержанных продолжается.

По версии следствия, задержанные занимались вербовкой с ноября 2015 года. Против них возбуждено дело о содействии терроризму. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. В самоподрыве подозревается выходец из Киргизии с российским паспортом. В результате теракта погибли 14 человек, десятки остаются в больницах.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Темы: Теракт в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Борьба с терроризмом в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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05.04.2017, 14:00
Carlos

Ну вот они: "трудолюбивые и неприхотливые мигранты". "соотечественники, родившиеся в СССР"...

Дальше Кремль будет тупить с миграционным вопросом?
05.04.2017, 13:19
Оля

Да.Данные о переносе Евровидения из бандерлогии в Берлин ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ.
05.04.2017, 13:06
АГД

С ноября 2015 всё чешутся.
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