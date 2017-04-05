В Петербурге задержаны шесть предполагаемых вербовщиков «Ан-Нусры» и ИГ

Следственный комитет отчитался о задержании в Санкт-Петербурге шести граждан республик Средней Азии, которых подозревают в вербовке людей в ряды террористов «Фронта ан-Нусра» и «Исламского государства» (организации запрещены на территории РФ).

«На данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в санкт-петербургском метрополитене», — отметили в ведомстве, но проверка связей задержанных продолжается.

По версии следствия, задержанные занимались вербовкой с ноября 2015 года. Против них возбуждено дело о содействии терроризму. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. В самоподрыве подозревается выходец из Киргизии с российским паспортом. В результате теракта погибли 14 человек, десятки остаются в больницах.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.