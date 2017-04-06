В Санкт-Петербурге обезврежена бомба в жилом доме

В жилом доме в Санкт-Петербурге найдено и обезврежено взрывное устройство. Об этом заявил глава администрации Невского района Константин Серов, передает ТАСС.

По словам Серова, жильцов уже заселяют обратно в их квартиры после эвакуации. В доме продолжают работать следователи.

Ранее «Фонтанка» сообщала о спецоперации в доме 22 по Товарищескому проспекту. Из здания эвакуировали всех жильцов, причем троих мужчин вывели в наручниках.

Соседи рассказали, что утром 6 апреля полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии.

Связаны ли задержанные жильцы дома в Невском районе с терактом 3 апреля, не сообщается.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. По версии следствия, террорист-смертник подорвался в вагоне поезда. Погибли 13 человек, более 50 получили ранения. В совершении теракта подозревают 22-летнего выходца из Киргизии.