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В Санкт-Петербурге обезврежена бомба в жилом доме

11:24 6.04.2017
Фото пользователя Twitter @5tv
Фото пользователя Twitter @5tv
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В жилом доме в Санкт-Петербурге найдено и обезврежено взрывное устройство. Об этом заявил глава администрации Невского района Константин Серов, передает ТАСС.

По словам Серова, жильцов уже заселяют обратно в их квартиры после эвакуации. В доме продолжают работать следователи.

Ранее «Фонтанка» сообщала о спецоперации в доме 22 по Товарищескому проспекту. Из здания эвакуировали всех жильцов, причем троих мужчин вывели в наручниках.

Соседи рассказали, что утром 6 апреля полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии.

Связаны ли задержанные жильцы дома в Невском районе с терактом 3 апреля, не сообщается.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. По версии следствия, террорист-смертник подорвался в вагоне поезда. Погибли 13 человек, более 50 получили ранения. В совершении теракта подозревают 22-летнего выходца из Киргизии.

Темы: Теракт в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России

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Комментарии читателей
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06.04.2017, 12:12
Гость: vik

Предлагаю привлекать к уголовной ответственности техЮ кто здает квартиры этим из средней азии
06.04.2017, 11:37
Гость: Игорь С.

А так и будет. Мечеть Парижской Богоматери, Исаакиевская Мечеть.
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