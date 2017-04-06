Питание призывников в Нацгвардии пока не дотягивает до армейского?

Первые призывники уже вернулись со службы и делятся своими впечатлениями

Год назад Владимир Путин подписал указ о создании Национальной гвардии России на базе Внутренних войск МВД. Однако отдельные аспекты службы в новой структуре пока не дотягивают до современных стандартов, уже принятых, к примеру, в российской армии.

Службу в Национальной гвардии проходят не только контрактники, но и часть военнослужащих по призыву. Сейчас первые призывники уже вернулись со службы и делятся своими впечатлениями.

Как ни странно, бытовые условия службы гвардейцев оказались не самыми лучшими. Отслуживший в военной части №5561 в Нижнекамске Азат Хуснутдинов рассказывает, что в их части военнослужащим почти никогда не удавалось наесться досыта. Поэтому все деньги с карт, на которые призывникам ежемесячно перечислялись деньги, новобранцы тайком тратили на еду, используя для этого каждый выход в город на дежурство.

Что касается рациона, он тоже не поражал воображение: «По утрам в основном каша. На обед – два блюда, на ужин – картошка, но чаще давали капусту. Мяса почти не видели. Если попадётся два маленьких кусочка – хорошо», - делится Азат Хуснутдинов. Также дембель посетовал, что кормили невкусно, а мусульманам приходилось есть свинину, что противоречит их религиозным убеждениям.

Как отмечают эксперты, в армии России проблемы питания военнослужащих решены за счет внедрения системы аутсорсинга, когда кухней занимаются только гражданские профессиональные повара. Одновременно полностью урегулирован вопрос и религиозного питания.

Военный комиссар Татарстана Дмитрий Гурылев, комментируя продовольственное обеспечение в армии, подчеркнул, что проблема свинины в российской армии благополучно разрешена: «Сейчас в армии питание организовано по принципу шведского стола. На выбор предлагается как минимум два блюда. Если есть свинина, значит, наряду с ней можно выбрать либо курицу, либо говядину».

Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время, ситуация выровняется и призывников Национальной гвардии будут кормить не хуже остальных российских военнослужащих.

