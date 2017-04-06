Появилось первое видео с места взрыва в Ростове-на-Дону

В Сети появились первые кадры с места взрыва, который произошел у здания школы в Ростове-на-Дону.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Взрывное устройство сдетонировало во время уборки территории дворником, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было замаскированно под фонарик. Мужчина поднял его земли и включил, после чего произошел взрыв.

Инцидент произошел около 07:00 мск на пересечении Социалистической улицы и Нахичеванского переулка рядом со школой №5.

В настоящее время район оцеплен полицией, на месте дежурят пожарные машины. Занятия в школе были приостановлены.