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Появилось первое видео с места взрыва в Ростове-на-Дону

11:42 6.04.2017

В Сети появились первые кадры с места взрыва, который произошел у здания школы в Ростове-на-Дону.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Взрывное устройство сдетонировало во время уборки территории дворником, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было замаскированно под фонарик. Мужчина поднял его земли и включил, после чего произошел взрыв. 

Инцидент произошел около 07:00 мск на пересечении Социалистической улицы и Нахичеванского переулка рядом со школой №5.

В настоящее время район оцеплен полицией, на месте дежурят пожарные машины. Занятия в школе были приостановлены.

Темы: Чрезвычайные происшествия

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06.04.2017, 12:39
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