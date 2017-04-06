Более трети россиян одобрили протесты из-за расследования о Медведеве

Массовые протесты, которые прошли 26 марта по всей России из-за антикоррупционного расследования о премьере Дмитрии Медведеве, одобрили 38 процентов россиян. Как показывает опрос «Левада-центра», 9 процентов опрошенных «определенно» одобряют такие действия, а еще 29 процентов респондентов ответили «скорее да», пишут "Ведомости".

Резко против массовых акций выступили 13 процентов россиян, еще 26 процентов ответили, что скорее не одобряют действия активистов (в сумме — 39 процентов). Остальные опрошенные (23%) затруднились ответить.

Главной причиной протестов опрошенные назвали недовольство россиян положением дел в стране (38%). Помимо этого, по мнению респондентов, активисты хотели выразить возмущение коррупцией и несправедливым обогащением представителей власти (36%). Вариант ответа «многие приходят, потому что им заплатили», выбрали 24 процента опрошенных, еще 22 процента заявили, что активисты просто стремились выразить свой протест (в этом вопросе можно было выбирать более одного ответа).

Ранее стало известно, что в марте — после публикации антикоррупционного расследования — рейтинг одобрения Медведева снизился сразу на 10 процентных пунктов и составил 42 процента.

В своем расследовании Фонд борьбы с коррупцией рассказал, что премьер-министр пользуется дорогой недвижимостью и яхтами, которыми формально владеют благотворительные фонды близких к нему людей.

Медведев объявил расследование чушью, а предъявленные регистрационные и финансовые документы — «какими-то бумажками». Госдума отказалась проверять факты, изложенные в расследовании, следственные органы на него пока тоже никак не отреагировали.