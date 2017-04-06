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Более трети россиян одобрили протесты из-за расследования о Медведеве

10:47 6.04.2017
Митингующие в Санкт-Петербурге. Фото с сайта livejournal.com
Митингующие в Санкт-Петербурге. Фото с сайта livejournal.com
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Массовые протесты, которые прошли 26 марта по всей России из-за антикоррупционного расследования о премьере Дмитрии Медведеве, одобрили 38 процентов россиян. Как показывает опрос «Левада-центра», 9 процентов опрошенных «определенно» одобряют такие действия, а еще 29 процентов респондентов ответили «скорее да», пишут "Ведомости".

Резко против массовых акций выступили 13 процентов россиян, еще 26 процентов ответили, что скорее не одобряют действия активистов (в сумме — 39 процентов). Остальные опрошенные (23%) затруднились ответить.

Главной причиной протестов опрошенные назвали недовольство россиян положением дел в стране (38%). Помимо этого, по мнению респондентов, активисты хотели выразить возмущение коррупцией и несправедливым обогащением представителей власти (36%). Вариант ответа «многие приходят, потому что им заплатили», выбрали 24 процента опрошенных, еще 22 процента заявили, что активисты просто стремились выразить свой протест (в этом вопросе можно было выбирать более одного ответа).

Ранее стало известно, что в марте — после публикации антикоррупционного расследования — рейтинг одобрения Медведева снизился сразу на 10 процентных пунктов и составил 42 процента.

В своем расследовании Фонд борьбы с коррупцией рассказал, что премьер-министр пользуется дорогой недвижимостью и яхтами, которыми формально владеют благотворительные фонды близких к нему людей.

Медведев объявил расследование чушью, а предъявленные регистрационные и финансовые документы — «какими-то бумажками». Госдума отказалась проверять факты, изложенные в расследовании, следственные органы на него пока тоже никак не отреагировали.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Алексей Навальный, Дмитрий Медведев

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Комментарии читателей
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06.04.2017, 12:33
Гость: Евгению

По-моему, коррупция - исключительно экономическое преступление, вами "за уши" притянутое к политике. Конечно, можно при акте коррупции получить и некоторые политические дивиденды, но это вторично и вовсе не обязательно.
Тут главное дпугое: честному человеку нечего опасаться, и Премьеру не должно быть западло спокойно доказать свою непричастность к каким-либо коррупционным действиям, отказ вызывает недоверие, попуститься которым даже Премьер не может. Это аксиома.
А статья написана опытным человеком: из нее совершенно неясно, народ за разбирательство деятельности Премьера или против. Хитрая статейка. Лишний раз доказывающая полное неуважение к россиянам в принципе, что погубило не одного политика во всем мире.
06.04.2017, 12:31
Гость: A D

А передача акватории Баренцева моря - что это было?
06.04.2017, 12:29
Гость: Взгляд

"Медведев объявил расследование чушью"

Статью о клевете в УК РФ никто не отменял и будь факты из фильма "чушью" его автор получил бы обвинительный приговор.
Однако, все казенные комментаторы тщательно избегают существительного "клевета", дабы не вызвать вопросов об отсутствии обращений в суды - всегда столь услужливые к любым хотениям "вертикали".
Из чего следует, что даже в росийских судах опровергнуть "чушь" нереально.(((
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