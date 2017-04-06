Минюст признал законной деятельность близкого к Медведеву фонда

Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар», председателем наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев, не нарушил требования федерального законодательства. К такому выводу пришли сотрудники главного управления Министерства юстиции. Ответ ведомства на запрос юриста антикоррупционного центра партии «Яблоко» Алексея Чумакова есть в распоряжении РБК.

В запросе от 3 марта было указано, что фонд не опубликовал в открытом доступе отчеты о своей деятельности, что нарушает закон «О некоммерческих организациях». В этой связи «Яблоко» попросило предоставить отчеты за 2012-2016 годы, которые «Дар» направлял в Минюст. Также Чумаков потребовал проверить фонд «на предмет поступлений денежных средств и иного имущества от иностранных государств». Чумаков предположил, что фонд должен быть включен в реестр иностранных агентов.

В ответе Минюста указано, что фонд соблюдает требования о предоставлении всей необходимой отчетности. «По вопросу ознакомления с отчетностью необходимо обращаться в фонд. Главное управление не обладает информацией для признания фонда некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента», — отметили в ведомстве.

«Дар» фигурирует в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной недвижимости» Медведева. По данным ФБК, Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Связанные с премьер-министром фонды, в том числе «Дар», получили 70 млрд руб. в виде пожертвований от бизнесменов, писал ФБК.

Вскоре после публикации расследования заместитель гендиректора российского подразделения Transparency International Илья Шуманов заметил, что Минюст удалил все отчеты некоммерческих организаций вплоть до 2015 года. «Министр юстиции Александр Коновалов, являющийся еще одним однокурсником Дмитрия Медведева, чем может, старается помочь своему патрону», — отметил Шуманов. РБК не удалось найти отчетность «Дара» на сайте Министерства юстиции.

Минюст тогда заявлял, что «срок размещения отчетов и сообщений в сети Интернет не может составлять менее 1 года». «В связи с этим отчеты о деятельности и сообщения о продолжении деятельности некоммерческих организаций, опубликованные ранее 2014 года на Информационном портале о деятельности некоммерческих организаций, удалены с портала», — говорилось в ответе на запрос Би-би-си.

Отсутствие отчетов о деятельности НКО — серьезное нарушение законодательства, отметил в разговоре с РБК юрист «Яблока» Чумаков. По его словам, это либо следствие непрофессионализма чиновников ведомства, либо попытка скрыть документацию: «Без публичного отчета перед обществом невозможно понять, действительно ли перед нами благотворительная организация, а не инструмент по сокрытию незаконного обогащения».

«Полагаю, в отчетах есть значимая информация, которую фонд и правительство в лице Минюста хотели бы сохранить в тайне. Я направлю обращение в прокуратуру, чтобы она проверила соблюдение требований уже самим московским управлением Минюста», — подчеркнул Чумаков.