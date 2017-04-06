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В Думе проведут проверку работающих в России СМИ США

19:45 6.04.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В апреле в Госдуме пройдет заседание, которое будет посвящено работающим в России американским СМИ и соблюдению ими отечественного законодательства. Об этом ТАСС рассказал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Речь, в частности, идет о радиостанциях «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также телекомпании CNN. В ходе заседания с участием экспертов и аналитиков указанные СМИ будут проверяться на предмет возможного вмешательства в избирательный процесс в России.

Некоторое время назад инициатором такой проверки выступил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, она должна стать ответом на обвинения американских политиков российских СМИ в выборный процесс в США.
 

Темы: Россия, Взаимоотношения власти и СМИ в России, СМИ в мире, СМИ в России, Государственная Дума РФ

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Комментарии читателей
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06.04.2017, 22:21
Зоя

А почему Госдума отказалась расследовать вопиющие факты коррупции со стороны премьер-министра Медведева???
Для чего они сидят в шикарном московском здании на Охотном ряду? Штаны протирать и себе любимым гигантские зарплаты назначать?
06.04.2017, 21:04
охотник за бакланами

Прикольно.
Сами живут по европейским законам ,а призывают соблюдать отечественное законодательство.
06.04.2017, 21:02
полухохол

"...предложат,проведут проверку,....",НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ:"ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ,...."."Благими намерениями устлана дорога в Аид!".С "автобаранами","автошмарами","саентологами","свидетелями Иеговы",.......СПРАВИТСЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛУЖБЫ НЕ ХОТЯТ(НЕ МОГУТ)!"Крыши" и "решальщики"находятся на самом "верху"("мзда" соответствующая).Полицейских и военнослужащих бандюки расстреливают ,как "цыплят"(обучить некому),....ПОЭТОМУ "заседатели"только заседают и "звучат",когда "прижмут" моментально "смываются",независимо от "окраса"заседателя,"болото"!
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