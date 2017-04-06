В Думе проведут проверку работающих в России СМИ США

В апреле в Госдуме пройдет заседание, которое будет посвящено работающим в России американским СМИ и соблюдению ими отечественного законодательства. Об этом ТАСС рассказал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Речь, в частности, идет о радиостанциях «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также телекомпании CNN. В ходе заседания с участием экспертов и аналитиков указанные СМИ будут проверяться на предмет возможного вмешательства в избирательный процесс в России.

Некоторое время назад инициатором такой проверки выступил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, она должна стать ответом на обвинения американских политиков российских СМИ в выборный процесс в США.

