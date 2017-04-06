Московские пятиэтажки будут сносить только с письменного согласия жильцов

Снос столичных пятиэтажек и переселение из них людей по программе реновации будет осуществляться только с письменного согласия жильцов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает «Интерфакс».

«По нашему мнению, решение о переселении должно приниматься подавляющим числом жильцов дома, например 80-90%», - сказал он. При этом чиновник добавил, что механизм голосования жителей пока не проработан.

В домах, жильцы которых будут против сноса, проведут капитальный ремонт, сообщил Хуснуллин. Однако он отметил, что такая мера лишь на некоторое время отсрочит неизбежное переселение. Отремонтированные дома вновь станут аварийными через 10-15 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в настоящее время в аварийном состоянии пребывает десятая часть всех столичных пятиэтажек.

