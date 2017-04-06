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Московские пятиэтажки будут сносить только с письменного согласия жильцов

18:00 6.04.2017
Фото с сайта xruschevka.ru
Фото с сайта xruschevka.ru
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Снос столичных пятиэтажек и переселение из них людей по программе реновации будет осуществляться только с письменного согласия жильцов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает «Интерфакс».

«По нашему мнению, решение о переселении должно приниматься подавляющим числом жильцов дома, например 80-90%», - сказал он. При этом чиновник добавил, что механизм голосования жителей пока не проработан.

В домах, жильцы которых будут против сноса, проведут капитальный ремонт, сообщил Хуснуллин. Однако он отметил, что такая мера лишь на некоторое время отсрочит неизбежное переселение. Отремонтированные дома вновь станут аварийными через 10-15 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в настоящее время в аварийном состоянии пребывает десятая часть всех столичных пятиэтажек.
 

Темы: Россия, Москва, Недвижимость

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Комментарии читателей
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06.04.2017, 21:09
мик

спасибо 1990-ми когда в ремонт и копейки не вкладывало государство, МЧС предуаппреждало же будет 10-летие техногенных катастроф, к счастью после 2010 оно типа закончилось.
06.04.2017, 19:01
Остап

честно говоря, в этих совковых муравейниках жить не мог никогда. Родился в деревне, отец был крепким хозяином, председателя колхоза в кулаке держал. Наш старый дом и сейчас в деревне лучший. Сам я отцу не подчинялся, злобный был, молодой и глупый, построил в Подмосковье собственный Дом, сейчас уже Поместье. Родовое, для моих детей. У всех есть жильё, но у всех есть комнаты в моём Доме. Их никто не займет, если вернутся- это всё их. Как совки живут в пятиэтажках- я себе не представляю. это не народ, это совок. Они не русские.
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