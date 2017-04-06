В Астрахани на сотрудников Росгвардии совершено вооруженное нападение

В Астрахани в результате нападения ранены трое сотрудников Росгвардии.

Инцидент произошел около 1:40 по местному времени (0:40 мск). "Во время разыскных мероприятий сотрудники Росгвардии при попытке остановить автомобиль подверглись обстрелу. Были ранены трое сотрудников, они госпитализированы", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД.

По данным старшего помощника руководителя следственного управления СК по региону Андрея Хегая, нападавших было трое. Один из них ликвидирован, еще один - ранен. Третьему удалось скрыться.

По предварительной информации управления Росгвардии по Астраханской области, нападавших было четверо. Ликвидированный преступник опознан: "Убитый преступник Рамзан Кукулаев 1996 года рождения (ранее был объявлен в международный розыск, причастен к убийству полицейских). Еще один раненый преступник скрылся, пока официально его личность мы подтвердить не можем", - уточнили в управлении.

Ранее в следственном управлении сообщили, что личность раненого преступника также установлена. "По предварительным данным, ранен Нурбол Саспанов, который ранее был объявлен в международный розыск. Он причастен также к убийству полицейских 4 апреля", - уточнили в управлении.

Следственные органы по факту нападения возбудили уголовное дело по статьям 317, 226 и 222 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хищение оружия", "Незаконное хранение оружия и боеприпасов"). В Минздраве региона заявили, что трое раненых бойцов были госпитализированы. Это мужчины 1993, 1982 и 1985 годов рождения.

В настоящее время, по данным регионального СК, весь микрорайон Бабаевского в Астрахани, где произошло ЧП, полностью оцеплен. Въезд и выезд закрыты.

По информации УМВД, предположительно, нападение совершили те же лица, что застрелили двух полицейский 4 апреля.

4 апреля в Астрахани неизвестные совершили вооруженное нападение на двух сотрудников ДПС, которые приехали на оформление ДТП. Злоумышленники произвели несколько выстрелов, в результате которых полицейские скончались на месте. В международный и федеральный розыск объявлены четыре человека, подозреваемых в нападении.