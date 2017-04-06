]]> ]]>
Главная В России Новости

СМИ узнали детали уголовного дела против служившего в Сирии россиянина

09:02 6.04.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

В отношении россиянина Артема Хилько возбуждено уголовное дело из-за того, что он потерял автомат Калашникова при выполнении задания в Сирии, где он проходил службу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствия.

Дело против Хилько возбуждено по ст. 348 УК РФ (нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату). 314-й военный следственный отдел Следственного комитета России завершил расследование дела еще в марте, писала газета.

По данным следствия, Хилько, загружая автомобиль «Урал», повесил автомат Калашникова на борт грузовика. Затем военнослужащие поехали к пункту назначения, и контрактник уже в дороге вспомнил об оружии. На прежнем месте его не оказалось. Поиски автомата Калашникова ни к чему не привели.

«Коммерсантъ» пишет, что Хилько частично признал свою вину. Из-за того, что суд будет рассматривать дело в особом порядке, военнослужащему грозит штраф или арест на полгода. Потерпевшая сторона намерена взыскать с рядового стоимость оружия — от 15 тыс. до 20 тыс. руб. Заседание в суде будет проходить в закрытом режиме. Потерпевшим по этому делу проходит ФГКУ «Южное региональное управление правового обеспечения» Министерства обороны России.

Издание сообщало, что Хилько попал в Сирию в составе одного из подразделений Таманской мотострелковой дивизии. Контрактники, которые проходят службу при ней, в основном сопровождают грузы для российских войск. Например, солдаты перевозят грузы и обеспечивают их охрану из порта Тартус на базу Хмеймим.

Судом первой инстанции по делу Хилько станет Московский окружной военный суд. Слушание будет проходить в особом порядке. По данным «Коммерсанта», засекреченность дела связана с местом совершения преступления.

Адвокат солдата в беседе с газетой рассказал, что ему неизвестны обстоятельства преступления, инкриминированного его подзащитному, так как он участвовал в заседаниях, связанных с подсудностью дела.

Темы: Сирия, Расследования в России, Сирийский кризис

Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.04.2017, 10:11
Бобориха

Сейчас контрактник заплатит 20 тыс.руб. И на всю
Жизнь запомнит, как надо хранить оружие и вообще не быть растяпой!
06.04.2017, 10:08
Остап

Ну, так-то, этот автомат сейчас кого-то убивает, и возможно, сослуживцев Артема Хилько. Автомат-то хороший, не китайский.
06.04.2017, 10:07
Гуманитарий

Вообще то парень жизнью рескует, за Россию. На войне, всякое бывает. Опять всплывают "тыловые крысы", как в Отечественную. Кто Родину защищать будет? Куда всем продажным бежать придётся? За кордоном их не ждут, они эта поняли, а кто не понял напомнят. Родину самим и здесь укреплять надо и об Армии и солдатах заботиться.
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.