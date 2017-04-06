СМИ узнали детали уголовного дела против служившего в Сирии россиянина

В отношении россиянина Артема Хилько возбуждено уголовное дело из-за того, что он потерял автомат Калашникова при выполнении задания в Сирии, где он проходил службу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствия.

Дело против Хилько возбуждено по ст. 348 УК РФ (нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату). 314-й военный следственный отдел Следственного комитета России завершил расследование дела еще в марте, писала газета.

По данным следствия, Хилько, загружая автомобиль «Урал», повесил автомат Калашникова на борт грузовика. Затем военнослужащие поехали к пункту назначения, и контрактник уже в дороге вспомнил об оружии. На прежнем месте его не оказалось. Поиски автомата Калашникова ни к чему не привели.

«Коммерсантъ» пишет, что Хилько частично признал свою вину. Из-за того, что суд будет рассматривать дело в особом порядке, военнослужащему грозит штраф или арест на полгода. Потерпевшая сторона намерена взыскать с рядового стоимость оружия — от 15 тыс. до 20 тыс. руб. Заседание в суде будет проходить в закрытом режиме. Потерпевшим по этому делу проходит ФГКУ «Южное региональное управление правового обеспечения» Министерства обороны России.

Издание сообщало, что Хилько попал в Сирию в составе одного из подразделений Таманской мотострелковой дивизии. Контрактники, которые проходят службу при ней, в основном сопровождают грузы для российских войск. Например, солдаты перевозят грузы и обеспечивают их охрану из порта Тартус на базу Хмеймим.

Судом первой инстанции по делу Хилько станет Московский окружной военный суд. Слушание будет проходить в особом порядке. По данным «Коммерсанта», засекреченность дела связана с местом совершения преступления.

Адвокат солдата в беседе с газетой рассказал, что ему неизвестны обстоятельства преступления, инкриминированного его подзащитному, так как он участвовал в заседаниях, связанных с подсудностью дела.