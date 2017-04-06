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Кремль ответил на заявления постпреда США в ООН о химатаке в Идлибе

14:20 6.04.2017
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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В Кремле заявили о том, что фотографии с телами детей, погибших, предположительно, от химической атаки в Сирии, показанные постпредом США в ООН Никки Хейли, могут являться как «доказательством» определенных фактов, так и «эмоциональным жестом». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Ранее 6 апреля Никки Хейли сообщила, что в связи с химической атакой в Идлибе, в организации которой американские власти винят «режим» президента Башара Асада, США могут принять меры против сирийского правительства в обход санкций Совбеза. Аргументируя свою позицию, Хейли тогда использовала изображения с телами сирийских детей, которые, предположительно, погибли от химической атаки. «Как много детей еще должны погибнуть, прежде чем Россия озаботится этим?» — также обратилась она к членам Совбеза.

«Гибель детей — это то, что Россия пытается предотвратить в Сирии последний год», — ответил на это Песков, добавив, что «Россия работает очень активно». «Только изгнание террористов может вернуть страну в спокойное состояние», — пояснил он.

Комментируя демонстрацию Хейли в Совбезе фотографий погибших детей, представитель Кремля заявил, что подобные изображения, по его мнению, «могут являться важным доказательством тех или иных фактов», а «могут и не являться» таковыми, а быть «неким эмоциональным жестом».

«В Совбезе демонстрировались разные материалы не только на бумажных носителях, но и в стеклянных тарах», — отметил Песков, подчеркнув, что «это были эмоции, которые не имели отношения к фактической ситуации».

«Недопустимо применение химического оружия», — также заявил пресс-секретарь главы России. Возможность использования химического оружия, как заметили в Кремле, нужно в принципе исключить. «Будем надеяться, что будут приниматься сирийскими ВС действия, чтобы сделать все необходимое, чтобы химические вещества не попадали в руки террористов и не использовались террористами», — заключил Песков.

О химической атаке в сирийской провинции Идлиб ранее, 4 апреля, сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека. По информации правозащитников, в результате происшествия погибли по меньшей мере 72 человека, в том числе дети. После этого представитель разведки США заявил, что у американских спецслужб есть доказательства причастности к нападению правительства Асада. Дамаск, в свою очередь, все обвинения в свою сторону опроверг, пояснив, что сирийские военные «никогда не использовали и не используют» химического оружия.

Темы: Россия, Сирия, США

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Комментарии читателей
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06.04.2017, 22:37
22;36

В Кущёвку его. Сразу умным станет. Там и не таких воспитывали.
06.04.2017, 22:32
Шила в мешке не утаишь.

А что может сказать Россия? Ничего. Ведь это она дала Сирии это химоружие. А возможно и сама его и скинула на женщин и детей. Поэтому она будет врать и изворачиватся до конца.
06.04.2017, 22:16
алекс

Мы будем соблюдать технику безопасности и учитывать розу ветров,выберем день когда ветер будет дуть на запад.
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