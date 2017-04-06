Кремль меняет формат российского телевидения

Администрация президента хочет изменить повестку российского ТВ перед выборами-2018

Кремль собирается скорректировать повестку российского ТВ. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил РБК. В администрации президента (АП) считают, что телевидение должно уделять больше внимания внутрироссийским проблемам, а не внешней политике.

«Должны больше обсуждаться перспективы людей, состояние экономики, ситуация в стране, чтобы не было разрыва между телевизионной повесткой и тем, что реально беспокоит граждан», — объяснил смысл дискуссий собеседник РБК, близкий к АП.

За последние несколько лет люди устали находиться на «военном информационном фронте», и власти это понимают, заверил он.

Надо заметить, о перенастройке ТВ в Кремле задумались не вчера. В феврале СМИ писали, что по заказу первого замглавы АП Сергея Кириенко проведено исследование телеэфира в 2016 году. Его цель — «разобраться в картине реальности, которую создает телевидение» и выяснить, насколько эта картина отвечает задачам модернизации России.

Исследовалась общественно-политическая продукция: новости («Вести недели» с Дмитрием Киселевым на «России 1»), ток-шоу («Центральное телевидение» НТВ, «Право голоса» ТВЦ, «Поединок» «России 1»), авторские программы («Человек и закон» «Первого канала», «Военная тайна» Рен-ТВ, «Постскриптум» ТВЦ), публицистические программы («Линия защиты» ТВЦ, «Специальный корреспондент» «России 1»). Результаты оказались следующими.

«Федеральное телевидение создает единую картину общественно-политической реальности, центральной идеей которой является отстаивание национального суверенитета России перед враждебным внешнеполитическим окружением, государственный патернализм и патриотические ценности, оправдание экономических и социальных проблем внешней угрозой», — резюмировали авторы, отмечая игнорирование ТВ внутриполитической повестки, интересов общественных организаций и отдельных граждан.

Ни к чему хорошему, считают аналитики, это не ведет: «Программы выстраивают черно-белую картину полярного мира и ведут к эскалации эмоциональной напряженности», — говорится в исследовании.

Между тем, на Кремль неуклонно надвигаются президентские выборы 2018 года. Их информационное сопровождение, по мнению собеседников РБК, требует позитивных сюжетов из внутрироссийской повестки. ТВ в его нынешнем виде эта задача, совершенно очевидно, не по плечу.

Мало того, телевидению — главному орудию пропаганды — все меньше доверяют. Как рассказал на страницах газеты «Ведомости» руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра» Алексей Левинсон, «Первый канал» смотрят 66% взрослых жителей России, канал «Россия 1» — 61%. При этом чем больше люди смотрят ТВ, тем меньше у них уверенности, что они видят правду. В целом 46% зрителей основных телеканалов готовы сказать о себе, что «часто не могут отличить ложную информацию от правды». Причем на первых местах по сомнению в правдивости находятся домохозяйки (54%) и рабочие (51%).

Что стоит за планами «перестройки» телевидения, удастся ли сделать из ТВ эффективный инструмент коммуникации власти и общества?

— Администрация президента может перенастроить ТВ без особых усилий, — считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. — Для этого достаточно поставить соответствующие задачи перед руководством «Первого канала», «России 1» и НТВ. Нет сомнений, что руководители каналов выполнят все рекомендации Кремля, даже если это невыгодно коммерчески. Если надо — будут давать больше эфирного времени под внутреннюю повестку, надо — станут чаще давать слово оппозиции.

Однако большой вопрос, нужно ли перенастраивать ТВ по предложенной формуле: сокращать внешнеполитические сюжеты и наращивать внутренние. Поскольку в итоге может оказаться, что от изменений выиграет вовсе не Кремль, а российская оппозиция.

Телевизионщики и сегодня пытаются давать внутреннюю тематику, но зрители не хотят ее смотреть. Им внутренняя тематика значительно менее интересна, чем внешняя. А все рекорды телевизионных рейтингов бьет Украина и противостояние России с Западом. Потому что именно этого хотят зрители.

На мой же взгляд, нынешнее состояние телевидения вполне отражает настроения, существующие у большинства российских граждан. И эти настроения являются следствием жесткой антироссийской политики, которую проводит Запад — в частности, политики поддержки откровенно русофобского режима на Украине.

С учетом сказанного, авторы исследования телеэфира-2016 занимают прозападную позицию. По сути, они повторяют штамп, что российское ТВ навязывает зрителям антиамериканские и антизападные настроения.

— Освещение президентской кампании действительно требует от ТВ более спокойного тона и позитивных сюжетов из российской жизни?

— Я так не думаю. Стиль нынешнего ТВ можно называть, при желании, чрезмерно эмоциональным — но таковы законы жанра. Думаю, очень многие российские политологи предпочти бы вести дискуссии в телепрограммах в академической манере, принятой на научных семинарах. Но зритель сразу выключает такие программы и смотрит шоу, где есть четко заявленная — черно-белая — позиция и где много эмоций.

Надо понимать: если в ходе президентской кампании гражданам будут показывать «позитивные» сюжеты про ЖКХ, они не будут черпать из них уверенность, что российское правительство действует правильно.

А вот если ТВ будет показывать сюжеты про Украину и НАТО, население будет понимать, что президент Владимир Путин действует исключительно правильно.

Так что желание искусственно навязать ТВ внутреннюю повестку вполне согласуется с желанием Запада сломать Путину избирательную кампанию.

— Какое все-таки решение будет принято по ТВ в Кремле?

— Это вопрос открытый. Случалось, в России принимались в подобных ситуациях правильные решения — и тогда ТВ рассказывало, как Владимир Путин очень правильно сокрушает олигархов. А можно найти примеры неправильных решений. Скажем, когда советское телевидение показывало, как плох СССР и как хорошо всем будет, если его сломать.

Думаю, никто сегодня не может сказать, каким будет решение. Но, повторюсь, попытка перенастроить ТВ может выйти Кремлю боком.