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Народный артист: «Программа «Давай поженимся» -это сексуальный секонд-хенд»

13:58 6.04.2017
Николай Бурляев. Фото стоп-кадр youtube
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Тот сегмент на нашем телевидении, где показана правда, очень небольшой. А в основном по всем центральным каналам видим пошлость. Об этом youtube-каналу «День тв» заявил народный артист России Николай Бурляев.

«Почему у нас такое разнообразие пошлейших программ? Вот программа «Давай поженимся». Что это такое? Это такой сексуальный секондхенд. Почему нет семейной программы, которая бы укрепляла семью?..»

Бурляев сообщил, что его хотели бы видеть частым гостем на самых популярных ток-шоу страны, но он обычно не соглашается принимать участия в таких телепрограммах.

«Меня часто приглашают – и Андрей Малахов, и Боря Корчевников, а я как правило отказываюсь. Я говорил Борису Корчевникову, когда ему только предложили стать ведущим: «Как бы ты не стал заложником того, что тебе будут давать шеф-редакторы. Как бы это не стало склокой и как бы тебе не пришлось копаться в грязном белье. Пришлось! Стало склокой!», - заявил Николай Бурляев.

«Экран, кинематограф и телевидение должны возвышать человека, должны давать высочайшие примеры, которые поднимают твою душу около телеэкрана», - считает народный артист.

Полностью интервью Николая Бурляева смотрите здесь:

 

Темы: Телевидение и его влияние на общество в России

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Комментарии читателей
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06.04.2017, 19:23
Гость: xmyr

Ну Сегмента кто не знает ! А ТВ давно уже помойка.Я бы руководство расстрелял чистка бесполезна как при вшах.
06.04.2017, 17:39
Гость: Пенсионер П.

Николай Бурляев.
Последняя режиссерская рпбота - 1990 г.
Последняя актёрская работа в кино - 2009 г.
***
Премия Ленинского комсомола (1976 год) — за создание образов современников в кино.
***
Орден Святого Саввы I степени (Сербская православная церковь, 2010 год).
Орден Святой Равноапостольной Нино (Общество русско-грузинской дружбы «Дзалиса», 2012 год).
Орден Святого Петра Цетинского (Сербская православная церковь, 2015 год).
***
С 1992 года — генеральный директор киноцентра «Русский фильм». Президент Международного кинофестиваля славянских и православных народов «Золотой Витязь».
С 26 июля 2010 года — член Патриаршего Совета по культуре (Русская православная церковь)
И чего пристали к человеку?
За 71 год жизни превратился из киношника в поповствующего.
06.04.2017, 16:31
Гость: Юля с Бали

Бурляев стал похож на Зюганыча:всех обличает вроде по делу,но сам при этом ничего путного не делает.Его "фестивали" - курам на смех :)
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