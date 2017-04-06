Народный артист: «Программа «Давай поженимся» -это сексуальный секонд-хенд»

Тот сегмент на нашем телевидении, где показана правда, очень небольшой. А в основном по всем центральным каналам видим пошлость. Об этом youtube-каналу «День тв» заявил народный артист России Николай Бурляев.

«Почему у нас такое разнообразие пошлейших программ? Вот программа «Давай поженимся». Что это такое? Это такой сексуальный секондхенд. Почему нет семейной программы, которая бы укрепляла семью?..»

Бурляев сообщил, что его хотели бы видеть частым гостем на самых популярных ток-шоу страны, но он обычно не соглашается принимать участия в таких телепрограммах.

«Меня часто приглашают – и Андрей Малахов, и Боря Корчевников, а я как правило отказываюсь. Я говорил Борису Корчевникову, когда ему только предложили стать ведущим: «Как бы ты не стал заложником того, что тебе будут давать шеф-редакторы. Как бы это не стало склокой и как бы тебе не пришлось копаться в грязном белье. Пришлось! Стало склокой!», - заявил Николай Бурляев.

«Экран, кинематограф и телевидение должны возвышать человека, должны давать высочайшие примеры, которые поднимают твою душу около телеэкрана», - считает народный артист.

Полностью интервью Николая Бурляева смотрите здесь: