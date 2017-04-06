Конфликт поколений или суровая необходимость?

KM.RU следит за ситуацией вокруг попыток уволить пожилого сотрудника - Ветерана труда, представителя послевоенного поколения

Бывает же так. Жил человек… и дожил до 78 лет в здравом уме и твердой памяти. Да не просто дожил, а еще и успешно работает по-прежнему на ответственной должности ведущего государственного эксперта отдела компьютерной техники Федерального Института Промышленной Собственности (ФИПС). Занимается экспертизой заявок на патенты и изобретения. Трудится 47-ой год на одном месте. Стойкое послевоенное поколение.

Ветеран труда, для которого слова «порядочность» и «честь» - не пустой звук. За всю свою долгую трудовую жизнь имел только благодарности и поощрения. И вот, в одночасье стал этот человек «не нужен». Знакомая картина? Может, кому место потребовалось освободить в отделе, может, еще что-то - нам это не известно.

Ну, хорошо, скажете вы. Коли так, предложите человеку премию или ценный подарок, наградите за долголетний самоотверженный труд, устройте вечер в честь ухода на заслуженный отдых. В чем проблема? Да в том проблема, что захотелось, наверное, новому руководству показать свою власть и силу, да и других поучить, чтобы боялись. Стал пожилой работник в одночасье неквалифицированным, безответственным, не соблюдающим регламенты, порядки и дисциплину, допускающим множество ошибок и просчетов в работе, не умеющим организовать свое рабочее время. Стали создаваться искусственные ситуации подведения под выговор.

А методы просты. Работу по экспертному заключению не примем - там множество ошибок. И план выполнить не позволим методом непринятия выполненной работы. Замучаем придирками и переделками, да и просто заявок не передадим для плана. Руководству высокому напишем докладную, что данный работник совершенно не справляется со своими профессиональными обязанностями. Влепим выговор, потом второй - и до свидания. По статье уволить - это же круто! Да и все в отделе поймут, что с начальством шутки плохи. А руководство? Да что руководство. У него своих проблем хватает. Проще же насесть всей кучей на пожилого человека, грамотно составить побольше актов и докладных, авось сломается и тихо уйдет. Авось оценит руководство волевые качества, и бравого начальника переведут или повысят в должности и окладе.

Но ведь наше общество всегда отличалось наличием моральных ценностей, которые передавались исторически из поколения в поколение. Или у нас нет уже больше моральных ценностей? Или все наши ценности в карьере и в деньгах любой ценой и побольше всего, побольше?

Не пора ли нам вспомнить, что как мы относимся к родителям, так и дети будут относиться к нам. Истина проста и банальна.

Наш пример отнюдь не отвлеченный. Пожилым сотрудником - теперь уже «ненужным» - является реальный человек - Чеканова Надежда, а ее историю нам письменно изложила ее родственница Чеканова Лариса.

В свою очередь редакция KM.RU решила дать слово и другой стороне. Наш журналист взял телефонное интервью у заведующей отделом компьютерной техники ФИПС Ольги Крысановой.

- В чем заключается суть проблемы, с вашей точки зрения?

- Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин очень четко следит за тем, чтобы выполнялись государственные услуги. Все в срок и с должным качеством. Чеканова Надежда Семеновна не выполняет государственную услугу по выдаче патента или отказу в выдаче патента в установленные сроки. Эти факты зафиксированы.

- Она утверждает, что ей дают задания (заявки), превышающие по сложности ее уровень классной квалификации. Так ли это?

- Она занимает достаточно большую должность в области патентования. Она занимает высокую должность в качестве государственного эксперта по интеллектуальной собственности. Для ее квалификации это допустимые заявки.

- Чеканова говорит, что готова и сама уволиться летом 2017 года. Есть ли смысл ее выпихивать на улицу прямо сейчас?

- Ее никто не выпихивает. У нее есть зафиксированные нарушения, причем не одно. Трудовое законодательство позволяет уволить сотрудника за повторные нарушения.

- На мировую не идете?

- Ей предлагали мировое соглашение, она его пока еще не приняла.

P.S.

Ставить точку в этом споре пока рано. Мы продолжаем следить за развитием событий. А в качестве дополнительного материала публикуем текст жалобы, которая подана на имя Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Ивлиева Григория Петровича от Чекановой Надежды Семеновны

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отмене дисциплинарного взыскания в форме «замечание»

(Приказ ФИПС от «01» февраля 2017 г. № 193-к)



В ответ на письмо исх. № 41-1199-12 от 17.02.2017г. с учетом полученных по моему запросу документов (исх. № 41-179-12 от 22.02.2017г.) заявляю о допущенных нарушениях при применении ко мне дисциплинарного взыскания в форме «замечание» (Приказ ФИПС от «01» февраля 2017 г. № 193-к, далее - Приказ) и искажении фактов в служебном письме заведующей отделом компьютерной техники Крысановой Ольги Борисовны (исх.№ 08/17 от 16.01.17, далее – Служебное письмо).

Согласно ч. 1 ст. 193 Трудового кодекса РФ обязанность по истребованию объяснений в письменной форме по поводу действий, совершенных работником, до применения к нему дисциплинарного взыскания лежит на работодателе, а с вышеуказанным Служебным письмом Крысановой О.Б. до применения ко мне замечания я не была ознакомлена, получила его лишь по дополнительному запросу после Приказа, лишившись возможности возражений до применения ко мне дисциплинарного взыскания, что является также нарушением пункта 7.5 Приказа ФГУ ФИПС от «19» декабря 2008г. № 362/40.

Ознакомившись со сведениями, изложенными в Служебном письме, заявляю об искажении фактов Крысановой О.Б. А. По состоянию на 12 января 2017 года у меня не было просрочек отправки корреспонденции по заявке № 2015151862. В компьютерном плане заданий на январь 2017 года (прилагается к заявлению) по вышеуказанной заявке по состоянию на 10.01.2017г. никакой поступившей корреспонденции не указано. По распечатке видно, что напротив заявки с номером № 2015151862 пустые поля. По заявке № 2015151862 корреспонденция была отправлена не 12 января 2017 года, а 17 января 2017 года в связи с тем, что Крысанова О.Б. передала мне заявку 16 января 2017 года, о чем есть запись в специально созданном только для меня (ещё один факт дискриминации в отношении меня) журнале. Таким образом, заявление Крысановой О.Б., что я не хочу соблюдать, цитирую: «должностные обязанности и рассматривать корреспонденцию в срок, установленный Регламентом», перекладывая свои обязанности на заведующего отделом» не соответствует действительности.

В компьютерном плане заданий также знаком «+» мной отмечены заявки на 10.01.2017, по которым уже были сделаны решения, а именно заявки: 2015155280, 2016105569, 2015149773, 2015152417, 2015154277, 2015154394, 2014154315, 2014137064, 2016109069, 2016109527, 2015146668, 2015126514, 2016108267, 2016109695, 2016110379, 2016111443, 2016111567, 2016115125, 2015146669, что составляет примерно 80% планового задания. Из этого видно, что я делаю работу со значительным опережением графика.

Также обращаю внимание, что иные просрочки, которые указаны в Служебном письме Крысановой О.Б., не могут быть причиной взыскания по сроку давности из-за невозможности доказательств любой из сторон своевременного исполнения, т.к. в делопроизводстве множество этапов, на которых могла быть задержка не по вине эксперта и эти этапы не учитываются компьтером. В соответствии с пунктом 7.6 Приказа ФГУ ФИПС от «19» декабря 2008г. № 362/40 дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, поэтому упоминание просрочек заявок за период с 03.09.2014г. по 20.04.2016г. в служебном письме Крысановой О.Б. характеризует Крысанову О.Б. как руководителя, не знающего действующее трудовое законодательство и внутренние распоряжения вышестоящего руководства по предприятию. Кроме того, в 2015 году в нашем отделе, возглавляемом Крысановой О.Б., было более 600 просрочек отправки корреспонденции и никто из сотрудников, включая саму Крысанову О.Б., не был наказан дисциплинарными взысканиями. Я же была наказана по искусственно созданной Крысановой О.Б. ситуации. Этот факт также свидетельствует о дискриминации в отношении меня.

Хочу отметить, что Крысанова О.Б. передает преимущественно мне в работу заявки не соответствующие моим четырем квалификационным классам, создавая мне искусственные трудности и ее раздражает то, что я даже с этим успешно справляюсь. С февраля месяца я перестала принимать в работу заявки, не соответствующие моим квалификационным классам. Более того, количество переданных мне в работу заявок за 2016 год составляет 70 шт, в то время как для полноценного выполнения плана требуется не менее 140-150 заявок в год. Этим самым Крысанова О.Б. искусственно создает ситуацию невозможности выполнения мной плана, о чем я писала в своей предыдущей жалобе, на которую, вместо исправления ситуации, получила формальную отписку. Таким образом, на протяжении трех лет я была лишена премии. Это еще один факт дискриминации меня.

О постоянных, бессмысленных и низко профессиональных придирках я тут даже не хочу писать, несмотря на то, что таким образом, даже имеющиеся у меня выполненные заявки задерживаются ею и моим куратором Лысенко к отправке неделями и спасает ситуацию только то, что я делаю свои заявки сильно заранее. Это тоже я расцениваю как факт, раздражающий Крысанову О.Б., который вынудил ее создавать искусственные ситуации, наподобие задержки ответа, указанной выше.

На протяжении всей своей продолжительной работы в организации в течение уже 47 лет я исправно выполняю свои должностные обязанности, имею огромный опыт, которым делюсь с коллегами и стремлюсь к результативности своей работы на благо организации, но вместо благодарности за самоотверженное и профессиональное отношение к делу получила оскорбления своего профессионального и человеческого достоинства, лишение премии и принуждение к увольнению таким неблаговидным образом. Это также характеризует Крысанову О.Б. как руководителя, не умеющего найти подхода к людям и пользующегося в работе служебным подлогом и непорядочностью. Обидно, что она находит покровительство у вышестоящего руководства и вместо полезной работы тратит свое время на написание многотомных сочинений для очернения меня. Я как налогоплательщик, против расходования государственных средств на бессмысленное бумагомарательство, непроизводительной траты рабочего времени и оплаты труда не профессиональных чиновников.

На основании вышеизложенного, прошу Вас:

Отменить дисциплинарное взыскание в форме «замечание» (Приказ ФИПС от «01» февраля 2017 г. № 193-к).

О результатах рассмотрения моей жалобы прошу известить меня письменно по адресу...