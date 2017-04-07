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У подозреваемой в причастности к теракту в метро нашли гранату

18:33 7.04.2017
Граната Ф-1. Фото Stanislav S. Yanchenko с сайта wikipedia.org
Граната Ф-1. Фото Stanislav S. Yanchenko с сайта wikipedia.org
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В ходе обыска по месту жительства гражданки Узбекистана Шохисты Каримовой, подозреваемой в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга, найдена граната Ф-1 и детали бомбы. Об этом сообщает «Интерфакс».

На заседании в суде, где решается вопрос об избрании Каримовой меры пресечения, ее адвокат заявил, что она не имеет отношения к преступлению. Юрист добавил, что обыск проводился с нарушениями, а найденные предметы были подброшены.

Адвокат также уверяет, что его подзащитная не была знакома с предполагаемым смертником Акбаржоном Джалиловым. По словам самой Каримовой, она работала вместе с другим фигурантом дела.

Некоторое время назад стало известно, что суд арестовал двоих задержанных по делу о теракте – уроженца Киргизии Ибрагибжона Ерматова и Азамжон Махмудов. Кроме них по подозрению в причастности к взрыву были задержаны еще четыре человека.
 

Темы: Теракт в Санкт-Петербурге, Россия, Расследование преступлений в России, Борьба с терроризмом в России

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Комментарии читателей
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07.04.2017, 21:00
Остап

На фотке учебная Ф1.
07.04.2017, 19:37
Андрей

Адвокат? Как таким людям еше адвокатов выделяют? Сразу нв сибири в клетку засунуть и пусть гниют там,
07.04.2017, 19:33
кремлевская лапшерезка

А фонарика у него не нашли?Они там все конченые идиоты с топорами.
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