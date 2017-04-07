У подозреваемой в причастности к теракту в метро нашли гранату

В ходе обыска по месту жительства гражданки Узбекистана Шохисты Каримовой, подозреваемой в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга, найдена граната Ф-1 и детали бомбы. Об этом сообщает «Интерфакс».

На заседании в суде, где решается вопрос об избрании Каримовой меры пресечения, ее адвокат заявил, что она не имеет отношения к преступлению. Юрист добавил, что обыск проводился с нарушениями, а найденные предметы были подброшены.

Адвокат также уверяет, что его подзащитная не была знакома с предполагаемым смертником Акбаржоном Джалиловым. По словам самой Каримовой, она работала вместе с другим фигурантом дела.

Некоторое время назад стало известно, что суд арестовал двоих задержанных по делу о теракте – уроженца Киргизии Ибрагибжона Ерматова и Азамжон Махмудов. Кроме них по подозрению в причастности к взрыву были задержаны еще четыре человека.

