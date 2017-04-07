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Главой метро Новосибирска стал экс-сотрудник ФСБ

10:36 7.04.2017
Фото с сайта nsktv.ru
Фото с сайта nsktv.ru
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил начальником новосибирского метро главу службы безопасности подземки Аркадия Чмыхайло, который до 2015 года был главой погрануправления ФСБ по области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр мэрии.

Бывшего начальника новосибирского метрополитена Андрея Ксензова Локоть уволил 21 марта, объяснив это «несоблюдением финансовой дисциплины» со стороны главы метро. Локоть пояснил, что Ксензов начислял себе надбавки к зарплате, которые достигали 100 тыс. руб.

Чмыхайло родился в 1960 году. Он учился в Высшем пограничном военно-политическом училище и Военно-политической академии имени В.И. Ленина. В 2005 году он закончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил. С 1977 года по 2015 год Аркадий Чмыхайло служил в ВС. Воинское звание Чмыхайло — генерал-майор. Последние несколько лет он возглавлял пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области, а с 2015 года работал начальником службы безопасности Новосибирского метрополитена.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Метро в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)

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Комментарии читателей
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07.04.2017, 14:58
Подумаешь, удивил

При коммунистах достаточно было закончить ВПШ /высшую партийную школу/ и ты сразу становишься крупным специалистом во всех областях, иди руководи хоть сельским хозяйством, хоть культурой, хоть наукой.
07.04.2017, 14:30
1

верно...
07.04.2017, 14:25
NN

Ну экс-сотрудники ФСБ - у нас прямо-таки доки во всех областях. Надо же свои зады куда-нибудь пристраивать после выхода на пенсию. Знавал я одного экс-сотрудника, который стал главой почтамта. Специального образования у него, разумеется, не было. И ведь тоже начинал с должности начальника службы безопасности. В регионе по соседству с Новосибирском, кстати.
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