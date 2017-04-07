Кремль прокомментировал ракетный удар США по авиабазе в Сирии‍

Президент РФ Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

По словам Пескова, полное игнорирование Вашингтоном фактов применения химического оружия в Сирии террористами усугубляет ситуацию. Кроме того, "этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско- американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии".

"А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом", - отметил пресс-секретарь главы российского государства.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.

Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. Жертвами атаки, по последним данным, стали пять человек, ранения получили семеро.