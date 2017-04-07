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Кремль прокомментировал ракетный удар США по авиабазе в Сирии‍

12:50 7.04.2017
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

Президент РФ Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

По словам Пескова, полное игнорирование Вашингтоном фактов применения химического оружия в Сирии террористами усугубляет ситуацию. Кроме того, "этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско- американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии".

"А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом", - отметил пресс-секретарь главы российского государства.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.

Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. Жертвами атаки, по последним данным, стали пять человек, ранения получили семеро.

Темы: Отношения России и США, Владимир Путин, Сирийский кризис

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Комментарии читателей
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07.04.2017, 20:25
Гость: дружба таки состоялась

Кто теперь рискнет сказать,что Трамп Чмо?Кремль теперь обязан Трампу в налаживании таких необычных отношений.Трамп своих не бросает.
"Около 20 сирийских самолетов уничтожены в результате удара американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе в провинции Хомс.
Об этом сообщила телекомпания Fox News.
В момент удара российских самолетов на базе не было, отмечалось в репортаже".
07.04.2017, 19:49
Гость: Ну нельзя же так!

Почему референдум не провели? Злые они(амреканцы) сразу ракетами.
07.04.2017, 19:45
Гость: Ерема

Вот именно - БЫЛ!
А кто его развалил, напомнить?
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