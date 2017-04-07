Медведев назвал отношения РФ и США «вконец испорченными»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал президента США Дональда Трампа за ракетный удар по Сирии.

«Остатки предвыборного тумана рассеялись. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом – ИГИЛ («Исламским государством») администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии», - написал премьер на своей странице в Facebook.

Медведев отметил, что действия Вашингтона противоречат нормам международного права и ставят Штаты на грань боевых столкновений с Россией.

«Никто не преувеличивает ценности предвыборных обещаний, но все же есть пределы приличия. За ними – абсолютное недоверие. Что совсем печально для наших вконец испорченных отношений», - написал глава правительства России.

США нанесли удары крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе Шайрат в ночь на 7 апреля. Ранее Вашингтон обвинил власти САР в применении химоружия в провинции Идлиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом агрессии, совершенный под надуманным предлогом.

