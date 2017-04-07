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Медведев назвал отношения РФ и США «вконец испорченными»

19:04 7.04.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал президента США Дональда Трампа за ракетный удар по Сирии.

«Остатки предвыборного тумана рассеялись. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом – ИГИЛ («Исламским государством») администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии», - написал премьер на своей странице в Facebook.

Медведев отметил, что действия Вашингтона противоречат нормам международного права и ставят Штаты на грань боевых столкновений с Россией.

«Никто не преувеличивает ценности предвыборных обещаний, но все же есть пределы приличия. За ними – абсолютное недоверие. Что совсем печально для наших вконец испорченных отношений», - написал глава правительства России.

США нанесли удары крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе Шайрат в ночь на 7 апреля. Ранее Вашингтон обвинил власти САР в применении химоружия в провинции Идлиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом агрессии, совершенный под надуманным предлогом.
 

Темы: Дональд Трамп, Россия, США, Отношения России и США, Правительство России, Дмитрий Медведев, Сирийский кризис

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Комментарии читателей
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07.04.2017, 21:48
SL

С коих то пор, мнение вора кому то интересны?
07.04.2017, 20:58
Гость

"но все же есть пределы приличия" - Дим, ну ты прям как маленький. Какое может быть приличие, если на кону такие бабки? Вон наш Петя за 10 копеек удавиться, а тут. С бизнесменом можно договориться насчет денег лишь в одном случае - если он сочтет, что ему это выгодно. Поэтому все предельно просто. Видимо Трамп посчитал, что делиться с Вовой ему невыгодно - Вова слишком много хочет. В связи со сложившейся ситуацией мне непонятно, почему так радуются товарищи в Киеве. Ну нельзя же быть настолько тупыми, и не понимать, что Вове теперь нужно на ком-то согнать злость и отомстить Трампу. Он же фактически ему в морду плюнул, причем на глазах у всего мира. Поскольку вступать в открытую конфронтацию с американцами российская армия не будет. Поэтому найдут другую жертву, на роль которой конечно же очень подходит Украина. Поэтому, чем больше Трамп будет бомбить Сирию, тем хуже будет Украине...
07.04.2017, 20:23
***

А,этот.
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