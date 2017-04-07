Кто там? - Конфискация!

Два фактически диаметрально противоположных высказывания - Грефа и Бастрыкина - прозвучали на этой неделе

Какие же два фактически диаметрально противоположных высказывания прозвучали на неделе! Одно сделал глава правления Сбербанка Герман Греф на Биржевом форуме, заявив, что российскую экономику «спасёт приватизация». А другое сделал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на международной научно-практической конференции, посвящённой проблемами борьбы с коррупцией. По заявлению Бастрыкина, «победить коррупцию сможет лишь поправка о возвращении реальной конфискации имущества как вида наказания».

И ведь эти два заявления только на первый взгляд не имеют ничего общего друг с другом. На самом деле практика в нашей стране такова, что приватизация нередко становится своеобразным синонимом коррупционных преступлений и откровенного казнокрадства. А лица, которые протягивали руки к государственному имуществу, стараясь либо «отпустить» его в частные руки, как и лица, желавшие приобрести такое имущества за бесценок, уже становились фигурантами уголовных дел.

Из выступления генерала Бастрыкина на конференции:

«Следственный комитет вновь предлагает вернуться к обсуждению вопроса о введении конфискации как меры уголовного наказания. Полагаю, что именно она обеспечит неотвратимость имущественной ответственности коррупционеров (…) Необходимо предусмотреть возможность конфискации и в тех случаях, когда будет установлено, что имущество передано безвозмездно, вне зависимости от осведомленности о действительном источнике его происхождения.»

Слово «вновь» в речи главы Следственного комитета прозвучало в связи с тем, что Бастрыкин уже не в первый раз поднимает вопрос о необходимости законодательного возвращения меры ответственности в виде конфискации имущества для лиц, совершивших преступления. В предыдущий раз Бастрыкин высказал подобного рода инициативу чуть более месяца назад – на заседании коллегии ведомства.

Из его тогдашнего выступления перед сотрудниками СК РФ:

«Пока мы не решим вопрос введения в законодательство полноценной формы конфискации имущества, не только похищенного или переписанного на родственников, а реального возмещения ущерба в том объёме, в котором он причинён преступником, мы не сможем добиться реального перелома в борьбе с коррупцией и хищениями, особенно госсредств.»

Если руководствоваться народной мудростью о том, что «один раз – случайность, два – совпадение, а три закономерность», то нужно от Александра Бастрыкина либо ожидать третьего раза, либо об инициативе забыть. Однако есть предположение, что не может чиновник столь высокого ранга в течение фактически месяца дважды выдать столь громкую инициативу с той лишь целью, чтобы, как говорят в медиасреде, «попиариться». Если инициативу о возврате в законодательный свод меры о конфискации имущества (как наказания за экономические преступления) озвучивает главный следователь России, значит, «это кому-нибудь нужно».

Понятно, что немало в государстве и тех людей, которым это совсем не нужно. А потому будет крайне интересно понаблюдать за тем, как же инициативу станут продвигать (если станут) через железобетонную стену, выстроенную лицами, явно не горящими желанием лишать самих себя «честным и непосильным трудом» нажитого имущества.

В этой связи стоит взглянуть на инициативу, повторно высказанную главой СКР, сквозь призму ставшего крылатым выражения «у нас не 37-й год». Итак, если сквозь призму... «Вышки» у нас нет – раз. Ну, мораторий, европейские ценности, всё такое... Сажать за экономические преступления, как недавно было сообщено главой государства – тоже моветон - два. Как следствие – «понять и простить», сначала бурно раздув шумиху в СМИ, чтобы граждане месяца полтора обсуждали ручку Хорошавина, красные тапочки Васильевой или объёмы подкроватного пространства полковника Захарченко...

На данном этапе примерно это и происходит. Чиновников при девятом валу обсуждения в СМИ и соцсетях хватают под белы рученьки, на камеру пересчитывают купюры в коробках, мешках, шкафах, гаражах. Ведут под те же белы рученьки в СИЗО, попутно объявляя, что вон он, дескать, казнокрад, расхититель социалистической капиталистической (?) собственности. Этого расхитителя ежедневно «крутят» по ТВ, обсуждают на всевозможных ток-шоу с приглашением одних и тех же экспертов самыми разными телеканалами. Интернет в свою очередь бурлит «не по-детски» от фраз «на кол паразита» до «перестаньте раскачивать лодку».

Проходит некоторое время (в зависимости от фигуры задержанного), и медийный интерес начинает спадать. Потом падает настолько, что раздувшим шумиху можно вытирать пот со лба и спокойно на камеру заявлять: «Инцидент исчерпан. Господин такой-то или госпожа такая-то возместили всё бюджету, а потому бюджет к ним претензий не имеет, и мы тоже».

И даже если кто-то не нашёл в себе моральных и материальных сил в бюджет «непосильным трудом нажитое» вернуть – чаще всего отделывается лёгким испугом в отличие, к примеру, от вытащившего из кармана прохожего мобильный телефон стоимостью в 5-10 тысяч рублей. Тут уж, как говорится, по всей строгости. Чтобы в среднем по статистике наказание действительно выглядело неотвратимым...

А если в порядке сенсации конфискацию возьмут, да и к марту 2018 года действительно и введут? Почему к марту 18-го – так событие там намечается одно, которое будет трудно в информационном плане не заметить. Вот этого-то события с опаской и ожидают те, кто двумя руками поддерживает президента в его тезисе о «не 37-м».

А что, думают, если гарант Конституции действительно поддержит Бастрыкина?.. А что если Бастрыкин и вовсе озвучивает идею «верхов»?.. А что если тезис «у нас не 37-й» собой не отменяет тезис «а почему бы и не 2002» (когда де-юре полноценная статья о конфискации имущества как о виде наказания ещё была). Ведь под выборы всякие сюрпризы случаются. Если "на кол" нельзя, просто "сажать" нельзя, то почему бы и не мирное и цивилизованное... - ну, то самое, о чём высказался глава СКР?

Думается, подождать до принятия окончательного решения по шекспировскому вопросу «быть или не быть?» остаётся совсем недолго.