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По делу о теракте в Санкт-Петербурге арестованы восемь человек

21:20 7.04.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Восьмерым подозреваемым в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.

Все подозреваемые являются выходцами из Средней Азии. Они были задержаны накануне в Северной столице и Москве. В ходе проведения обысков в местах проживания указанных лиц силовики обнаружили и изъяли взрывное устройство, идентичное тому, что было обнаружено на станции метро «Площадь восстания» в Санкт-Петербурге, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

«Следствие устанавливает роль каждого из них в совершении преступления и планирует предъявить им соответствующие обвинения», - говорится в сообщении ведомства.

Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. Взрыв прогремел в одном из вагонов поезда, находившегося между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате погибли 14 человек и еще более 50 получили ранения. В тот же день еще одно взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было найдено на станции «Площадь восстания». Специалистам удалось его обезвредить.
 

Темы: Теракт в Санкт-Петербурге, Россия, Расследование преступлений в России, Борьба с терроризмом в России, Метро в России, Следственный комитет России

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Комментарии читателей
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08.04.2017, 11:18
Неправильно

Неправильно делает большое руководство,что пускает толпы южных мигрантов в большие города России.Если и пускать,то в малонаселенные районы на лесозаготовки,сельхозработы,рудники и шахты.
08.04.2017, 10:10
Князю?

Ты,что хочешь сказать,что навальный масон русский?
08.04.2017, 10:02
полухохол

Это хорошо,что задержали ублюдков,но желательно это делать "до того как".А вот с "дорожными бандюками" совсем дело "табак",расстреливают всех в униформе каждый день, не взирая на ведомственные отличия.Основная "работа"была в "собирании мзды"с водителей, поэтому "валят"всех "не ожидающих атаки"(слова раненого бойца гвардейца).НЕ ОБУЧЕНЫ ДОСМОТРУ МАШИН, НЕ ГОТОВЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ БАНДИТОВ!Большими "звездами" на "эполетах"от пуль не защитится,"шевелится"и учится надо, бойцы все ведомств,тогда и потерь меньше будет!
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