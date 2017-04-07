По делу о теракте в Санкт-Петербурге арестованы восемь человек

Восьмерым подозреваемым в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.

Все подозреваемые являются выходцами из Средней Азии. Они были задержаны накануне в Северной столице и Москве. В ходе проведения обысков в местах проживания указанных лиц силовики обнаружили и изъяли взрывное устройство, идентичное тому, что было обнаружено на станции метро «Площадь восстания» в Санкт-Петербурге, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

«Следствие устанавливает роль каждого из них в совершении преступления и планирует предъявить им соответствующие обвинения», - говорится в сообщении ведомства.

Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. Взрыв прогремел в одном из вагонов поезда, находившегося между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате погибли 14 человек и еще более 50 получили ранения. В тот же день еще одно взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было найдено на станции «Площадь восстания». Специалистам удалось его обезвредить.

